L'eclissi solare imminente: ciò chì avete bisognu di sapè

Sè vo site in l'Isula cintrali, pudete aspittà circa 80% di copertura di u sole durante l'eclissi solare imminente, cù l'ora di veduta di punta versu 9:30 am. puntu di vista chì hè bassu à l'orizzonte. In ogni casu, a previsione meteorologica chjama attualmente nuvole è piogge, chì puderanu limità a vista di l'eclissi.

Hè impurtante di nutà chì fighjendu direttamente in u sole, ancu durante una eclissi solare parziale, pò causà danni permanenti à i vostri ochji. Per vede l'eclissi in modu sicuru, duvete aduprà occhiali d'eclissi chì sò in boni cundizioni è senza graffii o perforazioni. In alternativa, pudete aduprà un filtru solare nantu à un telescopiu.

L'eclissi imminente ridurrà solu in circa 20% di copertura di u sole in Nanaimo, ma ancu sta vista parziale vale a pena sperienze. A prossima eclissi di u sole parziale hè prevista à u principiu di l'aprili 2024. In ogni casu, se vulete assistisce à un avvenimentu veramente spettaculare, un eclissi di u sole tutale hè qualcosa di aspittà. U percorsu di a totalità per l'eclissi imminente passa per u statu americanu di l'Oregon in direzione sud-est attraversu u Texas versu u latu est di u Messicu. A ghjente in questa regione hà da sperimentà u 99% di u sole chì hè bluccatu, cù un anellu sottile di luce cunnisciutu cum'è eclissi annulari.

Tuttavia, s'ellu ùn pudete assistisce à l'eclissi in persona, a NASA trasmetterà l'eclissi solare anulare nantu à u so canali YouTube.

