Una nova ricerca revela cumu e piante cumunicanu è si difendenu contr'à l'insetti

A ricerca realizata da una squadra guidata da u prufessore Masatsugu Toyota à l'Università di Saitama in Giappone hà ottinutu luce nantu à i miccanismi da quale e piante cumunicanu è attivanu risposti di difesa contr'à l'attacchi d'insetti. U studiu, publicatu in Nature Communications, hà focu annantu à u rolu di i composti organici volatili (VOC) liberati da e piante quandu sò danati da insetti o meccanicamente.

I vegetali liberanu VOC in l'atmosfera quandu sò feriti da insetti, servendu cum'è signali di periculu per i pianti vicini. In risposta, sti pianti senza danni attivanu miccanismi di difesa per pruteggiri. Stu fenomenu di cumunicazione in l'aria trà e piante per via di i COV hè statu osservatu in più di 30 spezie di piante diverse. Tuttavia, i meccanismi molecolari sottumessi à a percepzione di i VOC è l'induzione di risposti di difesa ùn sò micca chjaru.

Utilizendu l'equipaggiu innovativu è l'imaghjini fluorescenti in tempu reale, u squadra di ricerca hà visualizatu esplosioni di fluorescenza in una spezia di pianta di mustarda chjamata Arabidopsis thaliana dopu l'esposizione à i COV emessi da e piante dannighjate da insetti. Surveillant i cambiamenti in a cuncentrazione di calciu intracellulare, i circadori anu pussutu osservà cumu e piante piglianu è risponde à i VOC.

A squadra hà scupertu chì dui COV specifichi, (Z)-3-hexenal è (E)-2-hexenal, tramindui aldéidi di sei carboni cunnisciuti cum'è volatili di foglie verdi (GLV), inducenu signali di calcium in i pianti Arabidopsis. Questi GLV sò sustanzi chimichi di l'aria emessi da e piante quandu sò danati da forze meccaniche o erbivori. Quandu sò esposti à questi VOC, i pianti di Arabidopsis anu upregulated genes di difesa.

Per capiscenu più a relazione trà i signali di calcium è i risposti di difesa, i circadori anu trattatu i pianti di Arabidopsis cù inhibitori di u canali di calcium è agenti chelanti. L'inhibizione di i signali di calciu hà risultatu in a suppressione di l'induzione di geni di difesa, chì furnisce evidenza chì Arabidopsis perceive GLVs è attivate risposti di difesa in modu dipendente di calciu.

Sta ricerca furnisce novi insights in i modi chì e piante cumunicanu è si difendenu contr'à l'attacchi d'insetti. A cunniscenza di sti meccanismi molecolari puderia esse applicata per sviluppà strategie novi per a prutezzione di e piante è a gestione di pesti.

Fonti:

– Articulu fonte: Nature Communications

– Arabidopsis : un genus di picculi pianti in a famiglia di a mustarda

- Composti Organici Volatili (COV): Sustanze organiche gasse chì si vaporizzanu facilmente à a temperatura di l'ambienti

- Green Leaf Volatiles (GLV): COV emessi da e piante in seguito a danni, con caratteristici odori erbacei