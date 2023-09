Nova scuperta: un picculu bucu neru divora una stella simile à u sole in una galassia vicinu

L'astrònomu di l'Università di Leicester anu fattu una scuperta rivoluzionaria di una stella simile à u nostru sole chì hè gradualmente cunsumata da un picculu burato neru. A stella, chjamata Swift J0230, si trova in a vicina galaxia 2MASX J02301709 + 2836050, à circa 500 milioni di anni luce di distanza da a Via Lattea. Questa scuperta furnisce un "ligame mancante" in a nostra cunniscenza di i buchi neri è a so disrupzione di e stelle orbitanti.

L'astrònomu anu rilevatu a stella à traversu un lampu luminosu di raghji X originatu da u centru di a galaxia utilizendu un novu strumentu sviluppatu per l'Observatoriu Neil Gehrels Swift. Ulteriori osservazioni anu revelatu chì Swift J0230 brillarà luminosamente per 7-10 ghjorni prima di spegne bruscamente, ripetendu stu ciclu ogni 25 ghjorni.

Stu cumpurtamentu cade trà dui tipi di esplosioni tipicamente assuciati à l'interazzione di i buchi neri: eruzioni quasi-periodiche è transitori nucleari periodici. L'emissioni di Swift J0230 si verificanu regularmente, chì suggerenu chì colma a distanza trà i dui tipi di esplosioni.

Basatu nantu à mudelli sviluppati per avvenimenti simili, i scientisti anu determinatu chì Swift J0230 rapprisenta una stella simile in grandezza à u nostru sole chì orbita un pirtusu neru di massa bassa in u centru di a so galaxia. Cum'è l'orbita di a stella a porta vicinu à l'intensa forza gravitazionale di u pirtusu neru, u materiale equivalenti à trè Terre hè tiratu da l'atmosfera di a stella è riscaldatu mentre casca in u burcu neru. Stu prucessu libera una quantità significativa di raghji X.

L'autore principale di u studiu, u duttore Phil Evans, hà dichjaratu chì questu hè a prima osservazione di una stella simile à u sole chì hè ripetutamente triturata è cunsumata da un pirtusu neru di massa bassa. A scuperta di questi avvenimenti di "disrupzione di marea parziale ripetuta" furnisce una infurmazione preziosa nantu à i tipi d'uggetti implicati è a so frequenza.

I circadori stimanu chì u pirtusu neru rispunsevuli di divorà Swift J0230 hè trà 10,000 à 100,000 volte a massa di u nostru sole, chì hè relativamente chjuca cumparatu cù i buchi neri supermassivi tipicamente truvati in u centru di e galaxie. U studiu mette in risaltu u putenziale di scopre più oggetti cum'è Swift J0230 utilizendu novi strumenti di rilevazione transitori.

In generale, sta nova scuperta avanza significativamente a nostra cunniscenza di l'interazzione trà i buchi neri è e stelle orbitanti, mettendu luce nantu à u fenomenu intrigante di a distruzzione di stelle da i buchi neri di massa bassa.

