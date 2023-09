Un studiu mostra chì i geni ereditati da i Neanderthal aumentanu a gravità di COVID-19

Un novu studiu realizatu da circadori di l'Istitutu Mario Negri per a Ricerca Farmacologica d'Italia hà revelatu chì l'individui chì anu sperimentatu casi severi di COVID-19 eranu più probabili di pussede geni specifichi chì anu ereditatu da Neanderthal. U studiu cuncintrau nantu à a pruvincia di Bergamo, chì era l'epicentre di a pandemia in Italia.

A ricerca, publicata in a rivista iScience, hà truvatu chì una parte significativa di u genoma umanu era assuciata à u risicu di cuntrazione di COVID-19 è di sviluppà sintomi severi, in particulare trà i residenti in e zone più affettate. U studiu hà implicatu 1,200 participanti, è l'analisi hà dimustratu chì trè di i sei geni in una regione nantu à u cromosoma 3 eranu ligati à una suscettibilità aumentata à COVID-19 severu. Questi geni includenu CCR9 è CXCR6, chì ghjucanu un rolu in l'attività di i globuli bianchi è l'inflamazioni durante l'infizzioni, è ancu LZTFL1, chì regula u sviluppu è a funzione di e cellule respiratorii.

I circadori anu nutatu chì ùn hè micca chjaru quale gene trà i trè ghjucanu u rolu più significativu. Inoltre, u studiu hà identificatu 17 novi regioni genomiche chì ponu esse assuciati cù malatie severa o risicu di infezzione.

Una scuperta particularmente interessante di u studiu hè stata chì trè di i sei geni assuciati à a gravità di COVID-19 sò stati ereditati da Neanderthal, in particulare da u genoma Vindija scupertu in Croazia. Mentre chì questi geni puderanu avè una volta prutetti i Neanderthal, avà causanu una risposta immune eccessiva in l'omu mudernu, purtendu à una malatia più severa.

U studiu hà ancu revelatu chì l'individui cù l'aplotipu Neanderthal anu un risicu significativamente più altu di sviluppà COVID-19 severu, chì necessitanu cure intensive, è avè bisognu di ventilazione meccanica cumparatu cù quelli senza questa eredità genetica. A prisenza di l'aplotipu di Neanderthal era ancu assuciata cù una rata più alta di casi severi trà i parenti di primu gradu.

Stu studiu furnisce più evidenza di u rolu di a genetica in a determinazione di a gravità di COVID-19. A capiscitura di sti fattori genetichi puderia aiutà à identificà e persone chì ponu esse più suscettibili à e malatie severi è assicurà l'intervenzioni adatte sò messe in piazza.

Fonti:

– Studiu: iScience journal

– Giuseppe Remuzzi, Directeur de l’Institut Mario Negri

– Marina Noris, Capa di u Centru di Genomica Umana di l’Istitutu Mario Negri

- Un studiu 2022 da Karolinska Institutet è Max Planck Institute