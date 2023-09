Pesticidi multipli truvati in u polline di diverse spezie d'api, u studiu mostra

Una nova ricerca realizata da i scientisti di u Trinity College di Dublinu è l'Università di Dublinu City hà suscitatu preoccupazioni per l'esposizione di diverse spezie d'api à parechji pesticidi in Irlanda. U studiu hà valutatu i residui di pesticidi in u polline di i culturi in 12 siti in Irlanda, è ancu u polline recullatu da l'api di meli è i bumble bee da i stessi siti.

I risultati di u studiu indicanu chì e diverse spezie d'api pò esse esposti di manera diversa à i pesticidi, suggerendu chì e valutazioni di u risicu di pesticidi per l'api di meli ùn ponu micca riflette accuratamente u risicu per l'altri spezie d'api. I circadori anu truvatu chì u polline di i culturi era contaminatu da fungicidi, u polu di l'api di u meli era soprattuttu contaminatu da i fungicidi, è u polline di l'api di bumble era soprattuttu contaminatu cù insetticidi neonicotinoidi. U più altu numeru di cumposti è a maiò parte di i rilevamenti di pesticidi sò stati truvati in u polline di l'api.

Questi risultati susciteghjanu preoccupazioni per l'esposizione generalizata di l'api à parechji pesticidi. U studiu mette in risaltu ancu a toxicità potenziale di cumminà insetticidi è fungicidi, cum'è studii previ anu dimustratu chì a cumminazione pò esse più tossica chì ogni categuria sola.

Elena Zioga, u primu autore di u studiu, hà manifestatu a preoccupazione per e differenze di esposizione trà e spezie d'api è a prisenza di neonicotinoids in u polline di l'api di bumble quandu ùn sò micca appiicati à i campi campioni. Questu suggerisce chì sia i neonicotinoidi persistenu in i bordi di u campu o l'api raccolte u polline contaminatu da oltre i campi campioni. U studiu hà ancu revelatu chì a rilevazione di neonicotinoidi aumentava cù a prisenza di e piante salvatichi in u polline di l'ape.

I risultati di sta ricerca sò significativi perchè l'api ghjucanu un rolu cruciale in i servizii di polinizazione è sustene l'ecosistemi sani. I differenzi di esposizione trà e spezie d'api indicanu chì l'usu di l'api di meli cum'è riferimentu per capiscenu l'esposizione à i pesticidi ùn pò micca furnisce una stampa completa.

Ulteriori investigazioni sò necessarie per capisce l'implicazioni di sti risultati è per spiegà l'effetti di l'esposizione à i pesticidi nantu à e diverse spezie d'api.

Fonte: Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166214