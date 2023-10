U telescopiu spaziale Webb osserva i nanocristalli di quartz in l'atmosfera di l'exoplaneta WASP-17 b

I ricercatori chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb di a NASA anu fattu una scuperta eccitante in i nuvuli d'altitudine di l'exoplanet WASP-17 b. Per a prima volta, evidenza di nanocristalli di quartz, in forma di particelle di silice, hè stata rilevata in una atmosfera exoplanet. Questa osservazione rivoluzionaria hè stata pussibule cun MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, cunnisciutu ancu Ditsö̀, hè un giant di gasu caldu situatu à circa 1,300 anni luce da a Terra in a custellazione Scorpius. Orbita a so stella à una distanza incredibilmente vicina, cumpiendu un circuitu cumpletu in solu 3.7 ghjorni di a Terra. Cù un voluminu più di sette volte quellu di Jupiter è una massa menu di a mità di Jupiter, WASP-17 b hè un pianeta eccezziunale grande è puffy. A so atmosfera allargata è u brevi periodu orbitale facenu un candidatu ideale per l'osservazione cù a spettroscopia di trasmissione.

Utilizendu u spettrografu à bassa risoluzione di MIRI, i circadori anu cullatu più di 1,275 misurazioni durante u transitu di WASP-17 b, prima, durante è dopu l'avvenimentu. U cambiamentu in a luminosità di 28 bande di lunghezza d'onda di luce infrarossa media hè stata misurata, chì permette à l'astrònomu di calculà a quantità di luce bluccata da l'atmosfera di u pianeta. U spettru di trasmissione risultante hà revelatu una caratteristica chjara intornu à 8.6 microns, chì indica a prisenza di particelle di silice in i nuvuli.

Questu hà marcatu a prima identificazione di SiO2 in un exoplaneta è a prima identificazione di ogni spezia nuvola specifica in un exoplanet in transitu. A deteczione di nanocristalli di quartz furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni di l'atmosfera exoplanet è i so mudelli climatichi.

U telescopiu spaziale James Webb, cù a so sensibilità superiore è a capacità di misurà effetti sottili da grandi distanze, apre novi porte in a nostra cunniscenza di mondi distanti. Questa scuperta mette in risaltu e capacità di i strumenti di Webb è apre a strada per una ulteriore esplorazione di l'atmosfera di l'exoplanet.

Fonti:

- NASA: Amministrazione Naziunale di Aeronautica è Spaziu

- Telescopiu spaziale James Webb

- Università di Bristol