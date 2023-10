L'astrònomi scoprenu minusculi cristalli di quartz in l'atmosfera di l'exoplaneta WASP-17b

L'astrònomi chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb anu fattu una scuperta eccitante. Per a prima volta, anu rilevatu minusculi cristalli di quartz chì cuntenenu silice in l'atmosfera di un exoplaneta. L'exoplaneta, cunnisciuta cum'è WASP-17b, hè un gigante di gasu situatu à 1,300 anni luce da a Terra.

Osservazioni precedenti da u Telescopiu Spaziale Hubble indicavanu a prisenza di aerosols, o particelle minuscule, in l'atmosfera di WASP-17b. Tuttavia, i circadori ùn s'aspittavanu micca chì questi aerosols sò fatti di quartz. A silice, u cumpunente principale di quartz, hè un minerale cumuni chì si trova in a Terra è hè utilizatu per pruduce vetru.

A rilevazione hè stata fatta cù l'instrumentu Mid-Infrared in u telescopiu Webb. I circadori eranu entusiasmati da a scuperta, postu chì s'aspittavanu à truvà silicati di magnesiu invece di quartz. I silicati di magnesiu sò stati rilevati prima in l'atmosfera di l'exoplaneta, ma u quartz hè una nova scuperta.

A prisenza di quartz in l'atmosfera di WASP-17b puderia aiutà i scientisti à capisce megliu i materiali chì formanu ambienti planetarii diffirenti da u nostru. I nuvuli d'altitudine di u pianeta, induve i nanoparticuli di quartz sò stati truvati, sò furmati da cundizioni estremi. Cù una temperatura di circa 2,700 gradi Fahrenheit è una pressione di un millesimu di ciò chì sperimentamu nantu à a superficia di a Terra, i cristalli solidi ponu formate direttamente da u gasu senza passà prima una fase liquida.

WASP-17b hè chjusu à a so stella, chì significa chì un latu face sempre a stella, sperimentendu temperature torride, mentre chì l'altru latu ferma più frescu. I ricercatori speculanu chì e particelle di quartz giranu in l'atmosfera di l'exoplaneta, propulsate da venti à grande velocità.

A scuperta di cristalli di quartz in l'atmosfera di WASP-17b furnisce insights preziosi nantu à a cumpusizioni di giganti di gas caldu cum'è questu. Per capiscenu i diversi materiali prisenti in l'atmosfera di l'exoplanet, i scientisti ponu acquistà una cunniscenza più larga di a so cumpusizioni generale è cumu si formanu i so ambienti.

I rilevazioni sensibili di u telescopiu spaziale James Webb rivoluzionanu a nostra cunniscenza di l'esoplaneti è e so cundizioni atmosferiche. Scoprendu novi dettagli nantu à l'esoplaneti, i circadori ponu approfondisce a nostra cunniscenza di l'universu è i diversi ambienti chì esistenu oltre u nostru sistema solare.

Fonti:

- [The Astrophysical Journal Letters] (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN