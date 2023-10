U Premiu Nobel in Chimica 2023: A scuperta è a sintesi di i punti quantichi

U Premiu Nobel in Chimica 2023 hè statu attribuitu à trè scientisti per u so travagliu rivoluzionariu nantu à a scuperta è a sintesi di i punti quantum. Les propriétés de ces nanoparticules, qui émettent lumière à différentes longueurs d'onde en fonction de leur taille, ont été dévoilées par le chimiste physique Louis Brus. In una cunversazione recente cù u podcast The Conversation Weekly, Brus hà discututu a so scuperta accidintali è l'impattu sussegwenti di i punti quantum.

Travagliendu à i Bell Labs in l'anni 1980, Brus s'imbatte in punti quantistici mentre studiava suluzioni di particelle semiconduttori chjamate colloidi. Dirighjendu i laser à questi coloidi, hà nutatu chì i culori emessi ùn eranu micca cunsistenti. Questu l'hà purtatu à scopre i cambiamenti unichi in u spettru è e proprietà di e particeddi stessi quandu eranu di una dimensione assai chjuca.

Les points quantiques sont des nanocristaux qui absorbent la lumière et la réémettent à différentes longueurs d'onde en fonction de leur taille. Ancu s'ellu sò più chjuchi di a lunghezza d'onda di a luce visibile è ùn pò micca esse vistu sottu un microscopiu otticu, ponu esse osservati cù microscopi specializati cum'è microscopi elettroni. Per dimustrà elli, ponu esse aduprati fiasconi di vetru di culori brillanti cù suluzioni chì cuntenenu punti quantum di diverse dimensioni.

Curiosamente, Brus ùn era micca cunnisciutu di l'osservazioni previ di punti quantum fatti da u scientist russu Alexei Ekimov. A causa di a Guerra Fredda, a ricerca d'Ekimov hè stata publicata solu in russo è ùn hà micca pussutu viaghjà à l'Occidenti per discutiri i so risultati. Hè solu dopu à una scuperta casuale di l'articuli di Ekimov in a literatura tecnologica chì Brus hà ghjuntu à ellu è si ncuntrau in l'era Glasnost à a fini di l'anni 1980.

A pruduzzione è a stabilità di i punti quantum ponenu sfide inizialmente, ma Moungi Bawendi, un altru laureatu di u Premiu Nobel, hà indirizzatu stu prublema in l'anni 1990. Da tandu, i punti quantum anu truvatu applicazione in diversi campi, in particulare in l'imaghjini biologichi. Sò stati utilizati da i biochimichi per cartografi e cellule è organi attachenduli à altre molécule. Inoltre, sò stati strumentali in a rilevazione di tumore è a guida chirurgica.

A scuperta è a sintesi di i punti quantichi anu alluntanatu a strada per numerosi avanzamenti in a scienza è a tecnulugia. L'esplorazione di e so applicazioni cuntinueghja à scopre novi pussibulità per queste nanoparticule notevuli.

