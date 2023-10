Un novu studiu revela u rolu di i filamenti è i filamenti in a furmazione di stelle

Un studiu recente realizatu da i scientisti di l'Istitutu Max Planck per a Fisica Extraterrestre mette in luce u rolu di i filamenti è i filamenti in u prucessu di furmazione di stelle. Auparavant, on pensait que les étoiles se formaient uniquement dans les nuages ​​moléculaires. Tuttavia, stu studiu mostra chì i streamers è i filamenti chì si stendenu da l'internu di u nuvulu moleculare ghjucanu ancu un rolu cruciale in furnisce gas frescu per nutriscia e protostars in crescita.

U prucessu standard di a nascita di stella principia cù nuvuli molecolari densi, induve u materiale cumencia à accumulà preferenzialmente in una zona. Quandu u nuvulu cuntratta per via di l'autogravità, tira in più materiale finu à chì e temperature è e pressioni diventanu abbastanza altu per a forma di una protostar. Eventualmente, principia a fusione nucleare, è nasce una stella. Stu prucessu tutale dura milioni di anni è implica diversi fattori, cum'è i campi magnetichi.

U studiu cuncintrau nantu à una stella in a regione Barnard 5, utilizendu telescopi è l'Atacama Large Millimeter Array (ALMA) per esaminà i filamenti è i streamers. A squadra hà scupertu chì queste strutture sò cundutti per u gasu frescu da a nebulosa più grande in u discu protostellare chì circundava a stella in sviluppu. I risultati suggerenu chì u prucessu di furmazione di stella hè multifaceted, cù i streamers chì ghjucanu un rolu cruciale in a cunnessione di i ghjovani oggetti stellari cù u nuvulu parentale.

Inoltre, u studiu mette in risaltu l'implicazioni per a furmazione di u pianeta. I pianeti si formanu da u materiale in u discu protostellare è seranu influenzati da a cumpusizioni chimica di u gasu entrante. I streamers è i filamenti portanu materiale pristine chì ùn hè micca statu affettatu da e temperature è pressioni in a crèche di nascita di stella. Dunque, e cumpusizioni di pianeti neonati in regioni cum'è Barnard 5 portanu l'impronte chimiche di i materiali entranti.

Sta ricerca furnisce insights preziosi nantu à e cumplessità di a furmazione di stella è enfatiza l'interconnessione di diverse scale in u prucessu. Capisce u rolu di streamers è filamenti in a furmazione di stelle è a furmazione di pianeti hè essenziale per svelà i misteri di u nostru universu.

Fonte: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal