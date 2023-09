I primi umani custruiavanu strutture da legnu più di 476,000 anni fà, u studiu revela

L'archeologi di l'Università di Liverpool è di l'Università di Aberystwyth anu scupertu evidenza chì mostra chì l'omu custruia strutture di legnu assai prima di ciò chì si crede. I circadori anu scupertu u legnu ben conservatu in un situ in Kalambo Falls, Zambia, chì hè stimatu à almenu 476,000 XNUMX anni è predate l'evoluzione di l'homo sapiens.

A scuperta hè significativa perchè furnisce a prima evidenza di l'omu intenzionalmente crafting logs to fit together. I marchi di taglio di l'arnesi di petra nantu à u legnu suggerenu chì i primi umani anu furmatu è unitu dui grossi tronchi, potenzialmente cum'è a fundazione di una piattaforma o parte di una abitazione. Questu sfida a nozione precedente chì l'umani di l'età di petra eranu solu nomadi.

Utilizendu tecniche di datazione di luminescenza, l'esperti di l'Università di Aberystwyth anu determinatu l'età di e scuperte esaminendu l'ultima volta chì i minerali in a sabbia circundante sò stati esposti à a luce di u sole. Questu permette à i circadori di riunisce una cunniscenza più cumpleta di l'evoluzione umana è cumu si sviluppò a tecnulugia durante l'età di petra.

I circadori implicati in u prughjettu Deep Roots Of Humanity, chì esplora u sviluppu di a tecnulugia umana in l'Età di Petra, finanziatu da u Cunsigliu di Ricerca di l'Arte è l'Umanità di u Regnu Unitu. U prughjettu hà cullaburatu cù a Cummissione Naziunale di Conservazione di u Patrimoniu Zambia, u Museu Livingstone, u Museu Moto Moto è u Museu Naziunale, Lusaka.

U prufissore Larry Barham, da l'Università di Liverpool, hà nutatu chì sta scuperta sfida l'ipotesi precedenti nantu à i nostri primi antenati. Ellu hà dichjaratu: "Anu trasfurmatu u so circondu per fà a vita più faciule, ancu s'ellu era solu fendu una piattaforma per pusà nantu à u fiumu per fà e so faccende di ogni ghjornu. Queste persone eranu più cum'è noi di ciò chì pensavamu ".

L'escavazione di Kalambo Falls, un situ eccezziunale è un patrimoniu significativu di u patrimoniu per a Zambia, hè prevista per rende più scuperte eccitanti mentre u prugettu cuntinua u so travagliu.