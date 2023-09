Evidenza più antica di Strutture di Legnu Artighjanali da i primi umani truvati in Zambia

I scientisti di l'Università di Liverpool è di l'Università Aberystwyth anu fattu una scuperta rimarchevule à Kalambo Falls in Zambia. Sicondu u so studiu publicatu in a rivista Nature, i circadori anu scupertu u legnu ben conservatu chì si crede chì hè almenu 476,000 XNUMX anni, predating l'evoluzione di l'Homo sapiens. U legnu mostra marchi di taglio di strumenti di petra, chì indicanu chì i primi umani anu deliberatamente formatu è unitu dui grossi tronchi per custruisce una struttura, potenzalmentu una piattaforma o una parte di una abitazione.

Questa scuperta di Kalambo Falls rapprisenta a prima evidenza in u mondu di l'omu chì creanu intenzionalmente logs per cunghjuntà. Queste tecniche intricate di travagliu in legnu sfidanu a credenza prevalente chì l'omu di l'età di petra eranu strettamente nomadi. U prufissore Larry Barham da l'Università di Liverpool hà rimarcatu chì sta scuperta hà cambiatu a nostra cunniscenza di i nostri primi antenati. Hà enfatizatu chì questi individui ùn eranu micca solu esseri primitivi, ma piuttostu, anu utilizatu a so intelligenza, imaginazione è cumpetenze per creà qualcosa innovatore è senza precedente.

L'età di sti artefatti di lignu hè stata determinata cù tecniche di datazione di luminescenza, chì valutanu l'ultima volta chì i minerali in a sabbia circundante sò stati esposti à u sole. A datazione di luminescenza permette à i circadori di data i risultati di i periodi di tempu assai prima è di riunisce una stampa più chjara di l'evoluzione umana. U situ di Kalambo Falls hè statu scavatu in l'anni 1960, ma l'età di u legnu era stata incerta finu à avà.

A ricerca, parte di u prughjettu Deep Roots Of Humanity, mette in luce u sviluppu di a tecnulugia umana durante l'Età di Petra. U prughjettu, finanziatu da u Cunsigliu di Ricerca di l'Arte è l'Umanità di u Regnu Unitu, hà implicatu cullaburazioni cù a Cummissione Naziunale di Conservazione di u Patrimoniu, u Museu Livingstone, u Museu Moto Moto è u Museu Naziunale, Lusaka in Zambia. U prufissore Barham hà manifestatu eccitazione per e scuperte future in u situ di Kalambo Falls, enfatizendu u so significatu cum'è un patrimoniu straordinariu per a Zambia.

Questa ricerca rivoluzionaria mette in focus a creatività è l'ingenuità rimarchevuli di i nostri antichi antenati umani, palesendu chì eranu assai più sofisticati di ciò chì si credeva prima.

Fonti:

- Università di Liverpool

- Natura (Journal)