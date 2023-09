Probing Rare Hot Plasma Flows in the Upper Atmosphere

Vicinu à i poli di a Terra, l'aurore sò una vista cumuni, affissendu spettaculi di luci culurite in l'atmosfera superiore causata da l'interazzione trà u ventu solare è a magnetosfera di u pianeta. In ogni casu, più vicinu à l'equatori, pò accade un fenomenu atmosfericu sfarente: deriva di ioni subaurorali (SAID).

L'avvenimenti SAID implicanu u flussu rapidu, à punente, di plasma caldu attraversu l'ionosfera. Questi avvenimenti sò stati assuciati cù strutture visibili in u celu, cum'è l'arcu aurorale stabile (SAR) è l'aumentu di a velocità di emissione termale forte (STEVE). Di genere, l'avvenimenti SAID si verificanu trà u crepuscolo è a mezzanotte, ma ci sò stati casi di flussi SAID rilevati dopu à mezzanotte.

In un studiu recente publicatu in u Journal of Geophysical Research: Space Physics, i circadori anu focu annantu à 15 avvenimenti SAID postmidnight rilevati vicinu à l'America Sudamerica in 2013. Analizendu e dati da diverse fonti, cumprese i prugrammi satellitari è e misure di l'attività aurorale, anu investigatu e caratteristiche è a furmazione di sti rari avvenimenti.

I circadori truvaru chì l'avvenimenti SAID postmidnight, simili à l'avvenimenti premidnight, sò u risultatu di l'interazzione cumplessa trà e cundizioni ionosferiche è a dinamica geomagnetica. L'interazzione include a furmazione di campi elettrici è interazzione onda-particella, chì agiscenu cum'è fonti di calore localizate.

Questi risultati aumentanu a cunniscenza di a dinamica di plasma di l'atmosfera superiore è u so potenziale per disturbà i segnali radar per u seguimentu satellitare è altre applicazioni critiche. Ulteriori ricerche in questa zona puderanu furnisce insights preziosi nantu à cumu l'avvenimenti SAID è i so fenomeni associati ponu impactà l'atmosfera di a Terra.

Fonte: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Sviluppatu in u Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector Durante 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677