A Strada per a Viabilità Commerciale: Unraveling u Meccanismu di Reazione di Batterie Lithium-Sulphur

I scientisti di u Laboratoriu Naziunale di Argonne di u Dipartimentu di l'Energia di i Stati Uniti (DOE) anu fattu un avanzatu significativu per capiscenu u mecanismu di reazione di e batterie di lithium-sulphur. Sta scuperta, publicata recentemente in Nature, tratta un prublema maiò chì hà impeditu a viabilità cummerciale di queste batterie - a so vita curta.

E batterie di lithium-sulphur offeranu parechji vantaghji nantu à e batterie di lithium-ion, cumprese una capacità di almacenamentu d'energia più altu, costu più bassu, è l'usu di sulfuru abbundante è assequible. Tuttavia, quandu sò scalate à a dimensione cummerciale, queste batterie sperimentanu una rapida diminuzione di u rendiment durante i cicli di carica è scaricamentu ripetuti.

A causa principale di sta decadenza hè a dissoluzione di sulphur da u cathode, risultatu in a furmazione di polisulfuri di lithium soluble. Questi composti scorri in l'elettrodu negativu di lithium metal durante a carica, aggravendu ancu u prublema. Sta perdita di sulfuru è cambiamenti in a cumpusizioni di l'anodu affettanu significativamente u rendiment di a bateria.

In un studiu precedente, i scientisti di Argonne anu sviluppatu un catalizzatore chì hà mitigatu in modu efficace u prublema di perdita di zolfo quandu aghjunghje à u catodu di zolfo. Tuttavia, finu à avà, u miccanisimu atomicu di l'azzione di stu catalyseur restava scunnisciutu.

A ricerca recente da a squadra di l'Argonne hà revelatu chì a prisenza di u catalyseur in u catodu porta à una strada di reazione diversa. Cù u catalizzatore, densi bolle nanoscale di polisulfuri di litiu si formanu nantu à a superficia di u catodu, prevenendu a perdita di zolfo è sustene u rendiment di a batteria. Senza u catalizzatore, si formanu strutture microscale in forma di bastone.

Tecniche di carattarizazione d'avanguardia, cumpresi i fasci di raghji X di sincrotrone è una tecnica nova inventata per visualizà l'interfaccia di l'elettrodu-elettroliti, sò state aduprate per svelà stu mecanismu di reazione.

Cù sta scuperta, u futuru di e batterie di lithium-sulphur pari promettenti, chì offre una soluzione più sustinevule è eculogica per l'industria di u trasportu.

