I ricercatori anu fattu una scuperta rivoluzionaria in e cellule di mammiferi identificendu un compartimentu chjamatu l'exclusome. Stu compartmentu novu trovu, situatu in u plasma cellula, hè custituitu da anelli di DNA chjamati plasmidi. Questi plasmidi ponu vene da diverse fonti, ancu fora di a cellula è da i telomeri, chì sò l'estremità capped di cromusomi. Hè impurtante di nutà chì i plasmidi in l'exclusome ùn cuntenenu micca i prughjetti di prutezione.

U studiu, guidatu da Ruth Kroschewski da l'Istitutu di Biochimica in ETH Zurich, palesa chì l'exclusome serve cum'è una funzione chjave per prutege i cromusomi in e cellule. L'exclusome agisce cum'è un mecanismu per e cellule per diferenze trà u so DNA chì hè sempre necessariu è DNA straneru chì ùn hè più necessariu. L'anelli d'ADN chì ùn ponu esse separati puderanu esse incrustati in i cromusomi o disturbanu a fisiologia cellulare traducendu in proteine.

I circadori credi chì l'exclusome puderia ghjucà un rolu in a memoria immunologica cellulare. Una proteina spiciale chì si unisce à l'ADN in u plasma cellulare hè stata studiata per anni è hè cunnisciuta per ligà ancu à l'anelli di DNA. Questa proteina pò attivà una cascata di signali in i celi, risultatu in a produzzione è a liberazione di sustanzi messageri inflammatorii. Questa segnalazione prolungata puderia ingannà u sistema immune in pensendu chì ci hè una infezione in corso, chì potenzialmente porta à risposti autoimmune cum'è lupus eritematosu sistemicu.

Si crede chì l'exclusome data di l'evoluzione iniziale quandu emergenu eucarioti. Hè suggeritu chì l'exclusome hà sviluppatu cum'è un mezzu per urganizà è prutegge l'ADN in forma di anellu da a fusione di diversi organismi. Mentre chì l'envelope esclusiva s'assumiglia à quellu di u nucleu di a cellula, hè assai più simplice cù spazii chì sò vistu solu in i primi stadi di a furmazione di l'envelope nucleari. I motivi per quessa chì i plasmidi sò impannillati in un involucro di membrana incompleta ùn sò micca chjaru.

A più ricerca hè necessaria per capisce i misteri di l'exclusome, cumpresu cumu cambia l'ADN di plasmidi è i fatturi chì determinanu a deposizione di plasmidi in l'exclusome. Stu compartmentu novu apre e pussibilità per spiegà i miccanismi cellulari è e so implicazioni in e malatie è e risposti immune.

