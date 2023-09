Un novu studiu publicatu in Nature hà revelatu chì un pesciu fossili di 455 milioni d'anni, Eriptychius americanus, hà furnitu insights impurtanti nantu à l'evoluzione di i cranii di vertebrati. I ricercatori di l'Università di Birmingham, u Naturalis Biodiversity Center è u Museu di Storia Naturale anu utilizatu a tomografia computerizzata per ricreà una rappresentazione 3D dettagliata di u craniu di u pesciu. Questa hè a prima volta chì una ricustruzzione cusì cumpleta hè stata fatta nantu à stu specimenu, chì hè statu cullucatu in l'anni 1940 è si trova in u Museu di Storia Naturale Field.

U studiu hà truvatu chì Eriptychius avia una struttura di craniu unica sfarente di quella di qualsiasi vertebratu vistu prima. Invece di avè una struttura solida d'ossu o cartilagine chì incrustà u cervellu, stu pesciu avia cartilagini separati è indipendenti chì prutege u so cervellu. Questa scuperta suggerisce chì l'evoluzione di strutture per separà u cervellu da altre parte di a testa pò esse urigginatu cù Eriptichiu.

U duttore Ivan Sansom, l'autore anzianu di u studiu, spiegò l'impurtanza di sti scuperti: "Questi sò risultati tremendamente eccitanti chì ponu revelà a storia evolutiva iniziale di cumu i vertebrati primitivi prutegevanu u so cervellu". Hà evidenziatu ancu l'impurtanza di studià e cullezzione di i musei è l'applicà tecniche novi per scopre novi insights nantu à l'organismi antichi.

U duttore Richard Dearden, l'autore principale di u studiu, hà enfatizatu cumu i tecnichi muderni di l'imaghjini permettenu à i circadori di scopre a preservazione unica di a testa di u pesciu, cumminendu una lacuna maiò in a nostra cunniscenza di l'evoluzione di u cranu. Questa cunniscenza hà implicazioni per capiscenu l'evoluzione di u craniu in tutti i vertebrati, cumpresi l'omu.

Stu studiu mostra u valore di utilizà tecniche avanzate di imaging per analizà i fossili è acquistà una cunniscenza più profonda di e spezie estinte. Si mette ancu in risaltu l'impurtanza di e cullezzione di u museu in furnisce esemplari preziosi per a ricerca scientifica.

Fonti:

- Richard Dearden, et al. U più anticu neurocranium vertebratu tridimensionalmente cunservatu, Natura (2023).

- Università di Birmingham

Citation:

U pesciu preistoricu riempie u spaziu di 100 milioni d'anni in l'evoluzione di u cranu (2023, settembre 20). Recuperatu u 20 di settembre di u 2023 da Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html