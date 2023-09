Un pesciu fossili di 455 milioni d'anni hà furnitu à i circadori una nova perspettiva nantu à cume i vertebrati evoluzione per prutege u so cervellu, secondu un studiu publicatu in Nature. U specimenu in quistione hè Eriptychius americanus, un anticu pesciu senza mandibula scupertu in Colorado, USA. I circadori, da l'Università di Birmingham, u Naturalis Biodiversity Center in Leiden, Paesi Bassi, è u Museu di Storia Naturale, anu utilizatu a tomografia computerizzata per creà una rappresentazione 3D dettagliata di u craniu di u pesciu.

Stu studiu hè u primu à ricreà in modu cumpletu u craniu di Eriptychius, chì hè statu cullucatu in l'anni 1940, urigginariamente deskrittu in l'anni 1960, è hè attualmente allughjatu in u Field Museum of Natural History in Chicago. A ricerca finanzata da u Leverhulme Trust hà revelatu chì Eriptychius avia cartilagini separati è indipendenti chì incrustavanu u cervellu, à u cuntrariu di e spezie più tardi chì avianu una gabbia di cartilagine cumpletamente ligata. Questu suggerisce chì l'evoluzione iniziale di strutture per separà u cervu da altre parte di a testa pò avè principiatu cù Eriptichiu.

U duttore Ivan Sansom, Senior Lecturer in Paleobiology in l'Università di Birmingham è autore anzianu di u studiu, hà spressu eccitazione annantu à i risultati, dicendu chì puderanu revelà a storia evolutiva iniziale di cumu i vertebrati primitivi pruteghjanu u so cervellu. U duttore Richard Dearden, autore principale di u studiu è Postdoctoral Research Fellow à Naturalis Biodiversity Center, hà enfatizatu l'impurtanza di a scuperta, affirmannu chì riempia una lacuna maiò in capiscenu l'evoluzione di u craniu in tutti i vertebrati, cumpresi l'omu.

Stu studiu mette in risaltu l'impurtanza di e cullezzione di i musei è l'applicazioni di novi tecniche di imaging in u studiu di specimens antichi. Utilizendu a tomografia computerizzata, i scientisti anu sappiutu scopre novi insights in l'evoluzione di i cranii di vertebrati. I scuperti furniscenu infurmazioni preziose nantu à i primi stadi di a prutezzione di u cervellu in i vertebrati primitivi è cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di a storia evolutiva di sta funzione anatomica cruciale.

Fonti:

- Natura

- Università di Birmingham

– Centru di Biodiversità Naturalis

- Museu di Storia Naturale