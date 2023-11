In a ricerca di restaurà l'ecosistemi degradati attraversu a re-vegetazione, un studiu rivoluzionariu svela una supervisione critica in a maiò parte di i prughjetti di risturazione - u fallimentu di gestisce l'erbivori chì mangianu e piante. L'indagine, analizendu quasi 2,600 sforzi di risturazione in diversi ecosistemi, mette in risaltu a necessità urgente di affruntà a minaccia posta da l'erbivori à i pianti ghjovani.

A vulnerabilità di i pianti ghjovani à l'erbivori ùn pò esse ignoratu. Questi pianti sò cum'è tratti irresistibili per i pastori, chì spessu risultatu in a so distruzzione. U prufessore Brian Silliman, un espertu in biologia di cunservazione marina in l'Università di Duke, enfatiza l'impurtanza di prutezzione di e piante in i so primi stadi. A fallimentu di fà cusì ùn solu impedisce i sforzi di risturazione, ma ancu incurrenu costi più alti.

A ricerca indica chì l'esclusione o u cuntrollu temporale di l'erbivori pò accelerà significativamente a risturazione, migliurà i risultati è i costi più bassi. L'intruduzioni di predatori per mantene e pupulazioni erbivori in cuntrollu o l'installazione di barriere finu à chì e piantazioni sò stabilite è menu vulnerabile, ponu aumentà a crescita di e piante da una media di 89%. Questa intuizione richiede un cambiamentu di paradigma in e pratiche di restaurazione.

U studiu, guidatu da Qiang He di l'Università Fudan è Changlin Xu, porta l'attenzione à l'urgenza di affruntà stu prublema, in particulare in e regioni più calde è secche induve l'impattu di l'erbivoru hè più pronunzianu. A decadenza di i predatori di l'apice, cum'è i lupi, i leoni è i squali, chì storicamente cuntrullavanu e populazioni d'erbivori, cuntribuisci à l'aumentu di a pressione di pasture è impedisce l'espansione di a vegetazione.

I circadori pruponenu l'abbracciamentu di a predazione naturale cum'è un metudu costu-efficace è efficiente per rinfurzà a diversità di e piante è a ricuperazione di l'ecosistema. U prufessore Silliman paragona stu approcciu à un "novu truccu di giardinaggiu" chì hà u putenziale di duppià a pruduzzioni di vegetazione. Una volta chì e piante sò stabilite, l'erbivori ghjucanu un rolu cruciale in u mantenimentu di a diversità è a funzione di l'ecosistema vegetale.

Questa nova insight in a risturazione di l'ecosistema richiede una rivalutazione di i metudi attuali è un approcciu più olisticu chì cunsidereghja i predatori è a preda. Permettenu più predatori in l'ecosistema o ristabilisce e so populazioni, pudemu incuragisce a crescita di a vegetazione è mitigate in modu efficace e sfide di i metudi di risturazione cunvinziunali. Hè u tempu di abbraccià u rolu di l'erbivori in u prucessu di risturazione.

FAQ

Perchè a gestione di l'erbivori hè impurtante in i prughjetti di risturazione?

A gestione di l'erbivori hè cruciale in i prughjetti di risturazione perchè ponenu una minaccia significativa per i pianti ghjovani. U fallimentu di cuntrullà l'erbivori pò risultà in a distruzzione di sti pianti, impediscendu i sforzi di risturazione è incurrenu costu più altu.

Cumu l'erbivori ponu esse gestiti in prughjetti di risturazione?

L'erbivori ponu esse gestiti in prughjetti di risturazione intruducendu predatori per mantene e pupulazioni d'erbivori in cuntrollu o installendu barriere finu à chì e piantazioni sò stabilite è menu vulnerabili. Queste misure ponu accelerà significativamente a risturazione, migliurà i risultati è riduce i costi.

Chì ghjè u rolu di l'erbivori una volta chì e piante sò stabilite?

Una volta chì e piante sò stabilite, l'erbivori ghjucanu un rolu cruciale in u mantenimentu di a diversità è a funzione di l'ecosistema vegetale. Cuntribuiscenu à a salute generale è u equilibriu di l'ecosistema, assicurendu a sustenibilità di e populazioni vegetali.