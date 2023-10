A chimica aquosa ghjoca un rolu cruciale in a furmazione di materia urganica prebiotica in i planetesimali carbonati. Questi corpi celesti, chì si crede chì si sò furmati in i primi stadi di u sistema solare, anu u putenziale di furnisce i blocchi di vita essenziale à altri corpi planetarii, cumpresa a Terra.

In un studiu recente, i circadori anu investigatu a furmazione di vitamina B3, cunnisciuta ancu com'è l'acidu nicotinicu, in questi planetesimals. A vitamina B3 hè un precursore impurtante per a coenzima NAD(P)(H), chì hè essenziale per u metabolismu di tutte e forme di vita cunnisciute.

I circadori pruposti un novu mecanismu di reazione basatu annantu à esperimenti precedenti in u campu. A sintesi di vitamina B3 implica a cumminazzioni di precursori di zuccaru, cum'è glyceraldehyde o dihydroxyacetone, cù aminoacidi cum'è l'acidu asparticu o l'asparagine. Queste reazzioni si sò in una suluzione aquosa senza a presenza di l'ossigenu o altri agenti oxidanti.

Per simulà e cundizioni in i planetesimali carboniosi, i circadori assumevanu una densità di roccia di 3 g/cm³, una porosità di 0.2 è una densità di ghiaccio di 0.917 g/cm³ chì riempia i pori. I simulazioni sò stati eseguiti à una pressione di 100 bar.

I risultati di e simulazioni sò stati paragunati à l'abbundanza misurata di l'acidu nicotinicu in campioni raccolti da diverse fonti, cumprese a CI chondrite Orgeil, parechji antartichi CM2 condriti, è u C2 chondrite Tagish Lake ungrouped. U tipu di metudu di estrazzione utilizatu, cum'è l'acqua calda, l'ultrasoni di l'acqua fridda, l'idrolisi di HCl, o l'acidu formicu, hè statu ancu cunsideratu.

U studiu furnisce insights preziosi nantu à u putenziale di a chimica acquosa in i planetesimali carbonati per a sintesi di materia urganica prebiotica. A capiscitura di sti prucessi pò aiutà à mette in luce l'urighjini di a vita è a distribuzione di blocchi essenziali in tuttu l'universu.

