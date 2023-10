L'astrònomi sò preoccupati per l'impattu di i satelliti Starlink di SpaceX in a radiuastronomia. L'osservatoriu Square Kilometer Array (SKAO) hà da diventà u radiotelescopiu più putente di u mondu, ma u crescente numeru di custellazioni satellitari ponenu una minaccia per a so efficacità. Starlink hà digià più di 4,600 satelliti in orbita è pensa à lancià finu à 42,000 più. Questi satelliti, inseme cù e custellazioni future da cumpagnie cum'è Amazon, pruvucanu a contaminazione luminosa è interferiscenu cù l'osservazioni in terra.

I radioastronomi chì anu realizatu teste preliminari cù l'Ingenieria di Sviluppu Array 2 (EDA2) in l'Australia Occidentale anu scupertu i risultati. L'emissioni da i satelliti Starlink eranu significativamente più brillanti cà i signali astronomichi rilevati da u SKAO. Dui tipi di contaminazione sò stati identificati: segnali previsti trà i satelliti è a terra, è emissioni involontarie da l'elettronica di i satelliti. Queste emissioni interferiscenu cù a deteczione di segnali da l'alba cosmica, un'epica critica in a storia di l'universu.

Ancu s'ellu SpaceX ùn viola micca alcunu accordu internaziunale, a sovrapposizione trà i signali Starlink è i signali astronomichi rende u studiu di l'alba cosmica più sfida. L'autori di u studiu enfatizanu a necessità di dialogu trà l'imprese private, l'agenzii regulatori è a cumunità di l'astronomia. L'astronomia ùn deve esse marginalizata da l'azzioni di l'imprese private, è ci vole à piglià e misure per equilibrà i bisogni di l'accessu à Internet d'alta velocità globale è a preservazione di e tradizioni astronomi.

Mentre a radioastronomia affruntà difficultà crescente cum'è e custellazioni satellitari crescenu, hè cruciale per affruntà l'impattu nantu à l'osservazioni scientifiche. Ci vole à piglià l'azzione avà per assicurà chì e voci di l'astrònomu sò intesu, è chì u sviluppu di e custellazioni satellitari hè fattu cun cura è cunsiderazione per a preservazione di a ricerca scientifica impurtante.

Fonti:

- Articulu: "Cumu i Satelliti Starlink di SpaceX Affettanu a Radio Astronomia"

- arXiv.org: "Impatti di Custellazioni Satellitari nantu à SKAO EDA2"