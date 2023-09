I Quartieri Cosmici di i Buchi Neri Supermassivi

Cum'è astronomu in l'Università di Arizona, unu di i mo principali spazii di studiu hè a crescita di i buchi neri supermassivi. Simile à cumu a nostra educazione ci forma cum'è individui, l'ambienti in quale reside un pirtusu neru supermassivu pò ancu impactà a so crescita.

Ogni pirtusu neru supermassivu hà una casa, cunnisciuta cum'è a so galaxia ospitu, è un quartiere, chì hè custituitu da un gruppu lucale di altre galaxie. Questi buchi neri supermassivi si sviluppanu cunsumendu gasu chì hè digià presente in a so galassia ospitante, à volte diventendu miliardi di volte più pesante di u nostru Sole.

A fisica teorica predice chì duverebbe piglià miliardi d'anni per i buchi neri per cresce in quasars, chì sò oggetti incredibilmente brillanti è putenti alimentati da buchi neri. In ogni casu, l'astrònomu anu scupertu chì parechji quasars sò stati formati in un tempu assai più brevi di qualchi centu milioni d'anni.

Stu fenomenu intrigante di a crescita di i buchi neri più veloce ch'è previstu m'hà purtatu à scopre u spaziu chì circundava questi buchi neri. Sò interessatu à determinà se i quasars più massivi si formanu in regioni densamente populate cù parechje altre galaxie, o s'ellu ponu cresce à enormi dimensioni ancu in spazii desolati di l'universu.

Un aspettu chì aghju studiatu hè i protoclusteri di galaxie. I protoclusteri sò cullezzione di galaxie chì ùn anu micca colapsatu in un oggettu unicu. Contenenu centinaie di galaxie è sò carattarizati da galaxie in collisione, buchi neri in crescita, è enormi quantità di gas chì eventualmente daranu nascita à novi stelle.

Questi protoclusteri crescenu à un ritmu assai più veloce di ciò chì l'iniziu cridutu, presentanu un altru puzzle cosmicu per l'astrònomu per risolve. Avemu pruvatu à capisce a cunnessione trà l'evoluzione rapida di quasars è protoclusters.

Per esaminà i protoclusteri, l'astrònomu necessitanu tramindui l'imaghjini è i spettri di ogni galaxia in u protocluster. L'imaghjini furniscenu infurmazioni nantu à a forma, a dimensione è u culore di una galaxia, mentre chì i spettri revelanu a distanza di a galaxia da a Terra basatu nantu à lunghezze d'onda specifiche di a luce.

U prossimu telescopiu spaziale James Webb aumenterà assai a nostra capacità di studià protoclusters è quasars. Stu telescopiu avanzatu ci permetterà di osservà e galassie è i buchi neri cum'è apparsu miliardi di anni fà, dendu un sguardu di a so evoluzione iniziale.

Un strumentu particulari in u telescopiu spaziale James Webb, chjamatu spettrografu senza slitte di campu largu, hà rivoluzionatu a ricerca di i quartieri di galaxie. Puderà catturà spettri per tutte e galassie in u so campu di vista simultaneamente, chì permette à l'astrònomu di cartografi intere cità cosmiche in pocu ore.

Parechji prughjetti in corso utilizanu u telescopiu spaziale James Webb per studià ambienti quasar. Questi prughjetti anu u scopu di osservà i quasars è e so galassie vicine da un periodu di circa 800 milioni d'anni dopu à u Big Bang. Analizendu a luce emessa da l'idrogenu è l'ossigenu, l'astrònomu ponu determinà e locu 3D di e galassie relative à quasars brillanti.

A squadra ASPIRE di l'Osservatoriu Steward di l'Università di Arizona dirige un tali prughjettu. Anu digià identificatu un protocluster intornu à un quasar eccezziunale brillanti è cunfirmatu cù spettri da 12 galaxies. Un altru studiu hà scupertu più di un centu di galaxie in a vicinanza di u quasar più luminoso cunnisciutu in l'universu iniziale, cù 24 d'elli sò vicinu o in u vicinatu di u quasar.

U spettrografu senza slitless di u telescopiu spaziale James Webb prumette a prumessa di furnisce una vista senza precedente di l'ambienti quasar, chì ci permette di capisce ancu più i quartieri cosmici in quale residenu i buchi neri supermassivi.

Definizione:

– Bucu neru supermassive : un pirtusu neru cù una massa di milioni o miliardi di volte quella di u sole.

- Quasar: un ughjettu assai luminoso è putente, alimentatu da un burato neru supermassivu in u so centru.

- Galassia host: a galassia chì cuntene un bucu neru supermassivu.

- Protocluster: una cullizzioni di galassie prima di colapsà in un oggettu unicu.

– Spectra : a distribuzione di lunghezze d'onda emesse o assorbite da un ughjettu, chì furnisce infurmazioni essenziali nantu à e proprietà è a distanza di l'ughjettu.

- Telescopiu spaziale James Webb: un telescopiu spaziale imminente chì serà lanciatu da a NASA, pensatu per studià e prime galassie è stelle di l'universu.

Fonti:

- L'articulu fonte stessu ùn cuntene nisuna fonte esterna o URL.