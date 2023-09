Polaris Spaceplanes compie i voli di prova di successu per u prototipu MIRA-Light

A cumpagnia aeroespaziale tedesca, Polaris Spaceplanes, hà recentemente finitu una campagna di teste di 15 voli per u so veiculu prototipu MIRA-Light. In un periudu di trè ghjorni trà u 22 d'Aostu è l'8 Settembre, i voli anu destinatu à dimustrà l'aerodinamica è i sistemi di cuntrollu di volu di u mini-spaziale. U prototipu, chì misurava solu 8.2 piedi (2.5 metri) di lunghezza, utilizzava quattru ventilatori elettrici per a propulsione.

Duranti 10 di i 15 voli, u MIRA-Light era equipatu di un mutore aerospike simulatu per valutà u so impattu nantu à u rendiment di u veiculu. In u cursu di a campagna di teste, u prototipu hà accumulatu circa 40 minuti di tempu di volu, chì marcà una tappa di successu per Polaris Spaceplanes.

In avanti, i dati raccolti da i voli MIRA-Light seranu utilizati per sviluppà un veiculu MIRA di più grande scala. Questa prossima iterazione misurarà quasi 14 piedi (4.25 metri) è serà dotata di un veru mutore aerospike lineare per attivà a prova di sistemi di volu integrati.

I prototipi MIRA è MIRA-Light servenu cum'è precursori di u mudellu di dimostrazione finale di Polaris Spaceplanes, NOVA. Dopu a prova di successu di u veiculu MIRA, Polaris hà pensatu à scala più u disignu à una lunghezza di 22 piedi (6.7 metri) per u mudellu NOVA. NOVA utilizerà quattru mutori di jet alimentati da kerosene, in più di u so mutore aerospike funziunale, chì permetterà voli cumpleti cù propulsione di missile à velocità supersoniche in l'atmosfera superiore di a Terra.

Assuming chì e missioni di dimostrazione di MIRA vanu bè, Polaris Spaceplanes hà da scopu di cumincià à vulà u mudellu NOVA in 2024. Questi prototipi sò parti di un pianu più largu da a cumpagnia di sviluppà un veiculu di trasportu ipersonicu multipurpose chjamatu AURORA. L'AURORA prevista hè pensata per trasportà una carica utile di finu à 22,000 liri (10,000 kilogrammi) à velocità suborbitali o finu à 2,200 liri (1,000 kilogrammi) à qualsiasi orbita inclinata.

Polaris Spaceplanes hà miratu à volà u veiculu AURORA in qualchì tempu trà u 2026 è u 2027, dimustrà u so impegnu à avanzà a tecnulugia aerospaziale è spinghje i limiti di l'esplorazione spaziale.

