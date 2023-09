E galassie venenu in diverse forme, è a nostra cunniscenza di elli hà evolutu cum'è espansione e nostre osservazioni oltre u spettru visuale. I galassie di l'anellu polar (PRG) sò un tipu unicu di galassia carattarizatu da un anellu esterno di gasu è stelle chì hè inclinatu perpendicularmente à u pianu galatticu. Questi anelli, spessu cumposti principarmenti di gasu di l'idrogenu diffuso, sò tipicamente visibili solu à lunghezze d'onda radio.

Ancu s'è e galassie di l'anelli polari sò stati scuperti per a prima volta in u 1978, u prucessu di furmazione di sti strutture galattiche resta un misteru. Una tiuria suggerisce chì l'anelli sò u risultatu di scontri galattici, induve u gasu di l'idrogenu da e galaxie in collisione hè cacciatu in un allinamentu polare. In cunseguenza, era cridutu chì e galassie di l'anellu polari eranu rari. Tuttavia, una recente indagine di galaxie realizata in parte di u prughjettu WALLABY indica chì i PRG pò esse più cumuni di ciò chì si pensava prima.

U prughjettu WALLABY, chì significa Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, hà u scopu di creà una mappa d'alta risoluzione di l'idrogenu neutru in u celu di l'Emisferu Sud. Cartografiandu u gasu intergalatticu è l'idrogenu chì circundanu e galaxie, l'indagine furnisce insights preziosi nantu à e strutture di questi ogetti còsmici. In u stadiu iniziale di l'indagine, circa 600 galaxie sò stati cartografati, è duie galassie di l'anellu polari sò state identificate.

Basatu nantu à sti scuperti, hè stimatu chì 1% à 3% di e galassie indagate in WALLABY mostraranu strutture di l'anelli polari. Dopu à a fine di l'indagine, hè pussibule chì centinaie di galassie di anelli polari seranu scuperti, aumentendu significativamente a nostra cunniscenza di sti formazioni galattiche enigmatici. Inoltre, l'abbundanza di dati raccolti attraversu stu prughjettu offre à l'astrònomu una cunniscenza più profonda di cumu si formanu è evoluzione sti galassie peculiari. Puderà ancu furnisce insights preziosi nantu à l'interazzione trà a materia scura è e galaxie.

In generale, a scuperta di e galassie di l'anelli polari è u prughjettu WALLABY in corso offre una via promettente per spiegà e strutture nascoste in galaxie è svelà i misteri di l'universu.

Definizione:

- Galassie di l'anellu polare (PRG): Galassie spirali o ellittiche cù un anellu esterno di gas è stelle inclinati apprussimatamente perpendiculare à u pianu galatticu.

- WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, un prughjettu destinatu à creà una mappa d'alta risoluzione di l'idrogenu neutru in u celu di l'Emisferu Sud.

Fonti:

- Deg, N., et al. "Indagine pilota di WALLABY: e potenziali galassie in anelli polari NGC 4632 è NGC 6156". Avvisi mensili di a Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.