Solu una piccula percentuale di e persone in u mondu occidentale uttene abbastanza attività fisica ogni ghjornu. Mentre chì parechji volte à i trackers di fitness, a disciplina, o l'equipaggiu di eserciziu in casa cum'è suluzioni putenziali, Darryl Edwards suggerisce chì ci hè una opzione megliu: ritruvà u piacè di ghjucà.

Darryl, u fundatore di u Metudu Primal Play, hà unitu à un podcast per discutiri l'epidemie sedentaria chì afecta à l'adulti è i zitelli. Argumenta chì s'appoghjanu solu à a tecnulugia è a forza di vuluntà ùn risolverà micca u prublema. Invece, favurizeghja per abbraccià a motivazione intrinseca chì vene da impegnà in u ghjocu.

Durante u podcast, Darryl offre suggerimenti pratichi nantu à cumu riintroduce u ghjocu in a nostra vita. Una idea hè di cumpilà una storia di ghjocu, chì implicava ricurdà è celebrà i mumenti di gioia di u nostru passatu. Ellu suggerisce ancu di abbraccià i "muvimenti primari" chì imitanu a manera chì l'animali è i zitelli si movenu, è ancu di superà a paura di vede stupidu mentre facenu cusì.

I beneficii di incorpore più muvimentu in a nostra vita vanu oltre a salute fisica. Darryl spiega chì l'esplorazione di e nostre capacità è di l'ambiente attraversu u ghjocu pò purtà à gioia è un sensu di realizazione. Ancu l'attività mundani ponu esse più ghjucate, facenu più faciule d'incorporà u muvimentu in a nostra vita adulta occupata.

Priuritàndu u ghjocu, l'individui ponu truvà un modu più sustinibili è piacevule per aumentà i so livelli di attività fisica. Invece di s'appoghjanu nantu à a motivazione esterna o di furzà à eserciziu, ponu sfruttà a gioia innata chì vene da u ghjocu. Ritruvà u piacè di ghjucà pò esse un strumentu putente in a lotta à u stilu di vita sedentariu prevalenti in a società muderna.

Definizione:

1. Sedentariu : un modu di vita carattarizatu da attività fisica minima è periudi prolongati di pusatu o stendu.

2. Primal Play Method: un approcciu di fitness chì enfatiza i movimenti naturali è u ghjocu per aumentà i livelli di attività fisica.

Fonti:

- Brett è Kate McKay. "Riscopre a gioia di ghjucà per migliurà l'attività fisica". Arte di virilità. [fonte]