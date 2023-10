By

I ricercatori Harsh Mathur è Katherine Brown anu prupostu chì l'anomali orbitali osservati in u sistema solare esternu, chì anu suscitatu a ricerca di un nuvimu pianeta, puderia esse spiegatu invece da una lege mudificata di gravità. A tiurìa mudificata, cunnisciuta cum'è Dinamica Newtoniana Modificata (MOND), suggerisce chì a lege di gravità di Newton hè valida finu à un certu puntu, oltre chì un altru cumpurtamentu gravitazionale prende u sopra.

MOND hà riesciutu à spiegà l'osservazioni nantu à scale galattiche è hè cunsideratu da certi scientisti com'è una alternativa à a materia scura. Tuttavia, Mathur è Brown vulianu scopre i so effetti nantu à u sistema solare esternu dopu chì l'astrònomu anu annunziatu a pussibilità di un nuvimu pianeta in 2016.

Quandu i circadori tracciavanu l'orbite di l'uggetti da u potenziale set di dati di u nuvimu pianeta contr'à u campu gravitazionale di a galaxia Via Lattea, anu truvatu un allinamentu sorprendente. Sicondu MOND, annantu à milioni d'anni, certi ogetti in u sistema solare esterno seranu trascinati in allinamentu cù u campu gravitazionale di a galaxia.

Mentre l'attuale dataset hè chjuca è altre pussibulità ùn ponu esse escluse, u studiu mette in risaltu u putenziale di u sistema solare esterno per serve com'è laboratoriu per pruvà a gravità è studià i prublemi fundamentali di a fisica.

In generale, sta ricerca sfida l'esistenza di un nuvimu pianeta in u sistema solare esterno è suggerisce chì l'anomali orbitali osservati ponu esse spiegati da una teoria gravitazionale mudificata.

Fonte: Case Western Reserve University

Definizione:

- Dinamica Newtoniana Modificata (MOND): Una teoria mudificata di a gravità chì prupone a lege di gravità di Newton hè valida finu à un puntu, oltre chì un altru cumpurtamentu gravitazionale assume.

- Materia scura: Forma ipotetica di materia chì averebbe effetti gravitazionali ma ùn emette micca luce.

- Via Lattea: A galaxia chì cuntene u nostru sistema sulari.

(Fonte: Katherine Brown et al, Dinamica Newtoniana Modificata cum'è Alternativa à l'Ipotesi Planet Nine, The Astronomical Journal (2023))