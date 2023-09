Diamanti rosa: Svelendu l'urighjini di e gemme rare è preziose

I ricercatori australiani di l'Università di Curtin in Perth anu fattu scuperte significativu nantu à l'urighjini di i diamanti rosa. Queste gemme rare è preziose, cunnisciute per u so stupente culore rosu, sò state trovate chì anu furmatu più di 1.3 miliardi d'anni fà durante a ruptura di un primu supercontinente. I diamanti rosa, chì sò in realtà diamanti dannati cù un reticulatu di cristallu distortu, offrenu una bellezza unica chì vene à un costu.

A maiò parte di i diamanti rosa in u mondu, più di u 90 per centu, venenu da a minera di Argyle, chì hè avà chjusa, in Australia Occidentale. Di ogni milla gemme, solu uni pochi eranu e petre rosa assai ricercate. A squadra di ricerca guidata da u duttore Hugo Olierook hà stimatu chì sti diamanti sò stati spinti versu a superficia di a Terra durante a morte di Nuna, unu di i primi supercontinenti. Questu suggerisce chì altri antichi cuntinenti cuntinentali ponu cuntene più di sti gemme vibranti.

I diamanti Argyle si sò furmati in profondità sotterranea vicinu à e radiche cuntinentali stabili. Cum'è e massa di terra si scontranu per furmà Nuna, a pressione generata vicinu à u nordu di l'Australia hà causatu chì i diamanti una volta limpidi cambianu culori. A ricerca realizata da u duttore Robert Pidgeon è a so squadra à a fini di l'anni 1980 suggerenu chì l'eruzione chì hà purtatu i diamanti à a superficia hè accadutu circa 1.2 miliardi d'anni fà. Tuttavia, l'accuratezza di sta stima hè stata interrugata per via di l'alterazioni putenziali causate da un anticu lagu.

Utilizendu a tecnulugia avanzata di fasciu laser, i circadori anu pussutu pruduce una stima più precisa di l'età di e rocce Argyle. A so analisi hà revelatu chì l'eruzione hè accaduta circa 1.3 miliardi d'anni fà, allineatu cù u tempu di a ruptura di Nuna. L'amincimentu di u cuntinente cuntinentale durante questa ruptura hà prubabilmente facilitatu u muvimentu di magma riccu di diamanti à a superficia.

U ligame trà u rifting cuntinentale è a furmazione di diamanti ùn hè micca un cuncettu novu, ma ferma un sughjettu di dibattitu. U novu studiu cuntribuisce à una megliu comprensione di cumu a rottura di u supercontinente pò innescà eruzioni ricche di diamanti. Tuttavia, ci sò sempre dumande senza risposta in quantu à l'abbundanza di carbone necessariu per a furmazione di diamanti di Argyle.

Sta ricerca rapprisenta un passu significativu in svelà u prucessu cumplessu chì hà purtatu à a creazione di diamanti rosa unichi è preziosi di Argyle. Ulteriori studii sò sempre necessarii per furnisce una cunniscenza cumpleta di stu sistema anticu. Cum'è cù parechji aspetti di a natura, sorprese sò sicuru di cuntinuà à emerge.

Fonti:

- I ricercatori australiani scoprenu l'origine di i diamanti rosa: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

- Studiu di Nature Communications nantu à l'origine di i diamanti rosa: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8