ISRO cuntinueghja i sforzi per stabilisce a cumunicazione cù u Lander è u Rover di Chandrayaan-3

L'anzianu capu di l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO), K Sivan, hà dichjaratu chì, malgradu u Vikram Lander è u rover Pragyaan di Chandrayaan-3, cumpletu i so compiti di missione, ùn hè micca a fine di a storia. Sivan hà dettu chì ci hè ancu assai di dati per esse trattatu è chì ISRO prova di stabilisce u cuntattu cù u lander è u rover dopu chì u Sun si alza nantu à a superficia di a Luna.

In quantu à e dati raccolti da Chandrayaan-3, Sivan hà evidenziatu chì sò preziosi è chì i scientisti anu sempre analizà e dati da u lander Vikram è u rover Pragyaan. Hà riferitu ancu à un rapportu chì hà revelatu chì i scientisti americani anu scupertu sicreti supplementari nantu à a luna utilizendu dati da Chandrayaan-1. Questu exemplifica u potenziale per più scuperte da a vasta quantità di dati recuperati da e carichi utili à bordu di u lander è di u rover.

L'ISRO hà furnitu recentemente una aghjurnazione chì dichjara chì anu fattu sforzi per stabilisce a cumunicazione cù u lander è u rover, ma ùn anu micca ricevutu signali. Continuaranu i so tentativi di stabilisce u cuntattu. Si tous les efforts échouent, le rover et l'atterrisseur resteront à la surface de la Lune en tant qu'ambassadeurs lunaires de l'Inde.

L'atterrissimu di Chandrayaan-3, Vikram, sbarcò cù successu nantu à a superficia lunare u 23 d'Aostu è hè statu messu in modu di sonnu cù u rover Pragyaan dopu avè finitu i so esperimenti. L'ISRO hà rinviatu u pianu di riattivazione di u rover è di l'atterrissimu finu à novu avvisu.

Fonti: The Times of India