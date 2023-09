In u 1935, Albert Einstein è Erwin Schrödinger s'impegnanu in un dibattitu accadutu annantu à a natura di a realità è u cuncettu di l'intricatu. Mentre Einstein credeva in u principiu di a località, Schrödinger hà scupertu u stranu fenomenu di l'entanglement, induve e proprietà di duie particeddi sò intrecciate inveci di a so distanza. Questu pare chì viola a teoria di Einstein chì nisuna influenza pò viaghjà più veloce di a luce. In ogni casu, i fisici anu dapoi capitu chì l'entanglement ùn hà micca influenza remota è ponu solu distribuisce a cunniscenza di u risultatu di una misurazione.

Più recentemente, i circadori anu fattu una scuperta fascinante nantu à l'entanglement. Quandu i particeddi sò intricati, l'intricatu si sparghje in modu naturali à traversu un gruppu di particeddi, furmendu una intricata rete di contingenze. In ogni casu, se i particeddi sò spessu misurati, l'entanglement hè distruttu, impediscendu a furmazione di u web. Questa transizione trà u web è senza stati web indica un cambiamentu in a struttura di l'infurmazioni è hè stata paragunata à una transizione di fasi in l'infurmazioni.

Per osservà sta transizione di fase in azzione, un trio di squadre hà realizatu meta-esperimenti utilizendu computer quantistici per misurà cumu e misurazioni stesse affettanu u flussu di l'infurmazioni. Anu cunfirmatu chì un equilibriu delicatu trà l'entanglement è a misura pò esse rializatu. Sta scuperta hà suscitatu una onda di ricerca in l'applicazioni putenziali di l'entanglement è a misurazione.

Una cullaburazione chì hà sbattutu annantu à questa transizione di l'intricatu hà iniziatu annantu à una conversazione annantu à una quistione fundamentale in quantu à l'intricatu nantu à u pudding di toffee appiccicosu. I circadori anu allargatu u cuncettu di l'entanglement da un paru di particeddi à una catena di particeddi è anu esploratu cumu a misurazione affetta l'entanglement entropia, chì quantifica a quantità di informazioni non-locali almacenate trà e particelle.

In generale, sta ricerca mette una nova luce nantu à u cumpurtamentu cumplessu di l'entanglement è a so relazione cù l'infurmazioni. Capisce stu fenominu ùn solu avanzarà a nostra cunniscenza di a meccanica quantistica, ma pò ancu purtà à applicazioni rivoluzionarie in u campu di a tecnulugia di l'informatica.

