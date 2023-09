In u 1935, Albert Einstein è Erwin Schrödinger si trovanu in una disputa nantu à a natura di a realità. Einstein hà cridutu in u principiu di a località, chì hà dichjaratu chì nisun avvenimentu in un locu puderia affettà istantaneamente un locu distante. Schrödinger, invece, hà scupertu l'entanglement, un fenomenu in a meccanica quantistica induve duie particelle sò ligati è i so destini sò intrecciati.

Mentre Einstein hà truvatu l'intricatu inquietante è hà sustinutu chì violava a so nozione di località, i fisici oghje sò ghjunti à capiscenu di manera diversa. Avà sanu chì l'intricatu ùn hà micca influenza remota o u putere di purtà un risultatu specificu à distanza. Invece, pò solu distribuisce a cunniscenza di quellu risultatu. L'esperimenti di l'entanglement sò diventati rutina in l'ultimi anni, è anu vintu u Premiu Nobel.

Ma ci hè più à l'entanglement chè solu pariglii di particelle. Ricerche recenti anu revelatu chì l'entanglement pò sparghje à traversu gruppi di particeddi, furmendu un intricatu web di contingenze. Stu web pò esse disturbatu da misurazioni frequenti, pruvucannu l'entanglement per esse distruttu è impediscenu a web di furmà. I fisici anu chjamatu sta transizione da u statu web à u statu senza web cum'è una transizione di fasi in l'infurmazioni.

Per capiscenu più sta transizione di fase, parechji squadre di fisici anu realizatu meta-esperimenti utilizendu computer quantistici. Questi esperimenti anu u scopu di misurà cumu e misurazioni stessi affettanu u flussu di l'infurmazioni. U dilicatu equilibriu trà l'entanglement è a misurazione hè statu cunfirmatu, sparghjendu più ricerche in e pussibulità di l'interazzione di l'entanglement è di a misurazione.

Una cullaburazione hà sbattutu nantu à a transizione di l'intricatu durante una conversazione annantu à u pudding di toffee appiccicosu. I fisici Brian Skinner è Adam Nahum anu discututu a relazione trà l'entanglement è l'infurmazioni. Anu capitu chì e misurazioni di particeddi intricati ponu riduce a ignuranza di u statu di l'altri particeddi. A quantità per quale una misura riduce l'ignuranza hè cunnisciuta cum'è l'entropia di l'intricatu, misurata in bits.

Skinner è Nahum allargavanu stu cuncettu à una catena di particeddi, induve l'intricatu salta da una particella à l'altru. Anu scupertu chì l'entropia di l'intricatu pò dà una visione di quantu hè intricata a catena. Trasfirendu u timing di e misurazioni, anu scupertu a transizione di fase da u statu web à u statu senza web.

Sta ricerca mette in risaltu a cumplessità è u putenziale di l'entanglement in u mondu di a meccanica quantistica. Dimustra chì l'intricatu pò esiste oltre pariglii di particeddi è hà implicazioni assai largu per a distribuzione è a struttura di l'infurmazioni.

Definizione:

- Entanglement: In a meccanica quantistica, l'entanglement hè un fenomenu induve duie particelle sò ligati è i so destini si intreccianu.

- Località: U principiu di località dice chì nisun avvenimentu in un locu pò affettà istantaneamente un locu distante.

- Transizione di fase: In fisica, una transizione di fase si riferisce à un cambiamentu di u statu di a materia, cum'è da u liquidu à u solidu.

- Entanglement Entropy: L'entanglement entropia quantifica l'entanglement trà dui ogetti o a quantità d'infurmazioni nantu à un ughjettu almacenatu non-locally in un altru.

