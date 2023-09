Rari ghjetti giganteschi di fulmini catturati sopra à Portu Riccu

Un fotografu chì documenta una tempesta tropicale in Portu Riccu hà catturatu a rara occorrenza di ghjetti giganti di fulmini chì sparanu da i nuvuli. U fenomenu, cunfirmatu da a scienza solu di pocu tempu, hè estremamente raru, cù tali ghjetti chì sò solu 1,000 volte à l'annu.

I ghjetti giganti di fulmini sò significativamente più putenti cà i fulmini regulari, essendu 50 volte più forti. Sò identificabili da u so culore rossu postu chì facenu cuntattu cù l'ionosfera di a Terra, situata da 50 à 400 chilometri sopra u livellu di u mari. A maiò parte di sti ghjetti si trovanu durante e timpeste sopra l'oceanu apertu.

U fotògrafu, Frankie Lucena, hà utilizatu duie camere per catturà l'avvenimentu mozzafiato: una camera Watec 902HU in biancu è neru cù alta sensibilità à a luce, è una camera astrofotografia senza specchiu Sony A7s cunnisciuta per u so eccellente rendimentu in cundizioni di poca luce. Riiscì à catturà i ghjetti mentre documentava una tempesta tropicale chì dopu si sviluppò in l'uraganu Franklin.

Ùn hè micca a prima volta chì Lucena hà arregistratu tali jet giganti. In 2017, utilizendu a Gemini Cloudcam muntata nantu à l'Osservatoriu Mauna Kea in Hawaii, hà nutatu è catturà questi jet. Duranti questu casu, hà ancu osservatu rari ondulazioni chì appariscenu in u celu sopra a tempesta, chì hà identificatu cum'è "onda di gravità".

I scientisti ùn anu micca sicuru perchè i ghjetti giganti sparanu in l'altu invece di u scendenu, cum'è i fulmini regulari. Hè cresce chì qualchì tipu di bloccu pò esse impeditu à u lampu di esce da u fondu di u nuvulu, ma più ricerca hè necessaria per cunfirmà sta ipotesi.

A Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hà ancu furnitu filmati preziosi di ghjetti giganti, chì permettenu à i scientisti di acquistà una nova perspettiva nantu à l'attività elettrica chì si trova sopra e timpeste tropicali.

U travagliu di Frankie Lucena pò esse truvatu nantu à diverse piattaforme, cumpresu u so situ web, YouTube, Instagram è Flickr.

