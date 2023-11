A NASA travaglia per risolve u prublema di u scudu termicu prima di a missione di equipaggio

A NASA scontra una sfida cù u scudu termicu di a so nave spaziale Orion, chì deve esse risolta prima chì un equipaggiu pò andà in modu sicuru à bordu. L'agenzia spaziale aspetta di piglià uni pochi di mesi più per studià cumplettamente a prestazione di u scudo termicu è truvà una soluzione, secondu Jim Free, amministratore assuciatu per a Direzzione di Missione di Sviluppu di Sistemi di Esplorazione di a NASA.

Durante a rientrata di a nave spaziale Orion senza equipaggiu in a so missione precedente, hè statu osservatu un rendiment inespettatu da u scudu termicu. A più parte di u materiale ablativu nantu à u scudu hè stata fora di ciò chì era previstu, chì hà causatu preoccupazione per a sicurità di e future missioni di l'equipaggiu. A NASA hà lanciatu una investigazione per capisce megliu stu prublema è hà pensatu à furnisce una "risoluzione tentativa di a causa radicale" à a fine di a primavera prossima.

Intantu, a NASA prepara sempre a nave spaziale per a missione Artemis 2, prevista per u lanciu in nuvembre 2024 cù un equipaggiu à bordu. U scudu termicu ghjoca un rolu criticu in a prutezzione di l'astronauti da e temperature estreme durante a rientrata in l'atmosfera di a Terra. In casu di necessariu, a NASA hè aperta à rimpiazzà i cumpunenti di u scudo di calore o annunzià certu prugressu hardware nantu à a nave spaziale per affruntà u prublema.

L'equipaggiu per a missione Artemis 2 hà enfatizatu l'impurtanza di assicurà a prontezza è a sicurità di a nave spaziale prima di lancià. L'astronauta di a NASA Reid Wiseman, u cumandante di a missione, hà dichjaratu chì ùn viaghjanu micca à bordu di Orion finu à ch'elli sò cunfidenti in a so prontezza.

Mentre l'impattu nantu à a data di lanciamentu di Artemis 2 resta incertu, a NASA resta impegnata à risolve u prublema di u scudu termicu per guarantisce a sicurità di e so missioni di l'equipaggiu.