U primu esperimentu di l'ossigenu nantu à Marte hè cumpletatu cù successu, aprendu a strada per l'esplorazione futura

U Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), un dispositivu di dimensione di microonde à bordu di u rover Perseverance, hà cumpletu cù successu a so missione di pruduce l'ossigenu in Marte. L'esperimentu, chì hà cuminciatu più di dui anni fà, hà superatu l'ugettivi iniziali di a NASA generendu 122 grammi d'ossigenu cunvertisce l'atmosfera ricca di diossidu di carbonu di Marte in ossigenu respirabile.

Duranti u so piccu prestazione, MOXIE hà sappiutu pruduce 12 grammi d'ossigenu per ora à 98% di purità, duie volte u scopu stabilitu da a NASA. L'esperimentu hà operatu per 16 sessioni, cumpiendu tutti i so obiettivi. Sta tecnulugia avanzata hà dimustratu u putenziale di trasfurmà e risorse lucali in prudutti utili per future missioni di esplorazione.

L'atmosfera marziana hè cumpostu principalmente di diossidu di carbonu, chì ùn hè micca respirabile per l'omu. Dividendu e molécule di diossidu di carbonu è estrattendu l'ossigenu, MOXIE prova chì hè fattibile per ottene l'ossigenu da l'atmosfera di Marte. In più di furnisce l'aria respirabile per l'astronauti, a tecnulugia puderia ancu esse aduprata per creà propulsori di cohete, riducendu a necessità di trasportu grandi quantità di ossigenu da a Terra.

Pam Melroy, amministratore delegatu di a NASA, mette in risaltu l'impurtanza di l'utilizazione di risorse in Marte è a Luna per scopi di esplorazione spaziale à longu andà. L'operazione di successu di MOXIE ci porta più vicinu à ottene una prisenza sustinibule nantu à u Pianeta Rossu è stabilisce una robusta ecunumia lunare.

E lezioni amparate da l'esperimentu di MOXIE informaranu u sviluppu di un sistema à grande scala chì include un generatore d'ossigenu capace di liquefying è almacenà l'ossigenu. Questa tappa pone u palcuscenicu per pruvà altre tecnulugia in Marte, cum'è l'arnesi è i materiali di l'habitat, per avanzà i sforzi di esplorazione.

