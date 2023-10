Dust Devil Spotted on Mars da Perseverance Rover

U rover Perseverance hà catturatu recentemente filmati di un diavulu di polvera in azione nantu à Marte. I diavoli di polvera, chì sò picculi turbinii, sò cumuni nantu à u pianeta rossu per via di a so atmosfera fina. Quandu a superficia di Marte si scalda in u sole, ma l'atmosfera circundante resta fresca, l'aria crescente pò cumincià à rotà è formanu un diavulu di polvera.

U filmatu di u diavulu di polvera hè stata catturata da una di e camere di navigazione in biancu è neru di Perseverance, chjamate Navcams. Mostra una colonna bianca chì si move in cima di una cresta cunnisciuta cum'è Thorofare Ridge à una vitezza di circa 12 mph. Malgradu solu catturà u fondu di u diavulu di polvera, i scientisti anu sappiutu stimà a so altezza utilizendu l'ombra ch'ellu ghjittava. Determinanu chì se u diavulu di polvera era una colonna verticale, a so altezza seria di circa 1.2 milla (2 chilometri).

U diavulu di polvera maculatu da Perseverance era situatu à circa 2.5 chilometri di distanza è era stimatu à circa 200 metri di larghezza. Questa osservazione hè stata fatta durante a stagione di piccu di u diavulu di polvera in l'emisferu nordu di Marte, induve u rover hè attualmente situatu. L'attività di u diavulu di a polvera nantu à Mars varieghja per stagione, è l'estiu hè quandu sò più prubabile di apparisce.

L'atmosfera magre di Mars, chì hè solu 1% a densità di l'atmosfera di a Terra, permette à questi diavuli di polveri di cresce più grande in paragunà à i so omologhi terrestri. In fatti, in rari occasioni, e tempeste di polvera nantu à Mars ponu diventà avvenimenti glubale chì copre u pianeta sanu.

E camere di navigazione in biancu è neru aduprate da Perseverance ùn solu aiutanu à a navigazione di u rover, ma servenu ancu com'è un preziosu strumentu per monitorizà l'area circundante per fenomeni cum'è i diavoli di polvera. Mentre hè impussibile di predichendu quandu è induve si verificanu questi avvenimenti, i scientisti speranu di catturà più filmati di diavoli di polvere durante a missione di u rover.

Fonte: NASA/JPL-Caltech