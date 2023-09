A nave spaziale Varda Stuck in Orbit, in attesa di appruvazioni per vultà à a Terra

Una nave spaziale cummerciale di Varda Space Industries, una startup specializata in a fabricazione in u spaziu, hè stata in orbita più longu di l'anticipatu mentre aspetta l'appruvazioni di u guvernu per vultà à a Terra cù una cullizzioni di specimens farmaceutici. U satellitu hè statu lanciatu u 12 di ghjugnu cù u scopu iniziale di una missione di un mese per mostrà a tecnulugia di a cumpagnia per a produzzione di materiali cummirciali, in particulare farmaceutici, in una capsula recuperabile pensata per rinvià i prudutti à a Terra per l'analisi è l'usu cummerciale.

Tuttavia, a ricuperazione di a capsula di Varda hè attualmente in attesa dopu chì l'Amministrazione Federale di l'Aviazione (FAA) è a Forza Aria di i Stati Uniti anu negatu l'appruvazioni per u so sbarcu in una parte remota di Utah. A FAA hà dichjaratu chì Varda hà lanciatu u so veiculu senza una licenza di rientrata è ùn hà micca cunfurmatu cù i requisiti regulatori. Varda hà dumandatu una riconsiderazione di a decisione, chì hè attualmente pendente. A cumpagnia avia miratu opportunità di sbarcu à principiu di settembre à u Test and Training Range di Utah, ma hè stata denegata u permessu per via di prublemi di sicurezza.

Varda Space Industries hà assicuratu chì a so nave spaziale hè in bona cundizione è "sana in tutti i sistemi". Mentre a nave spaziale hè pensata per stà in orbita per un annu sanu se ne necessariu, a cumpagnia travaglia attivamente cù i partenarii di u guvernu per rinvià a capsula à a Terra u più prestu pussibule.

L'Uffiziu di l'Operazioni Spaziali Commerciali di a FAA hè rispunsevule per a licenza di l'operazioni di lanciamentu cummerciale è di rientrata. Tuttavia, l'agenzia rivede principalmente l'applicazioni per e licenze di lanciamentu, è a licenza di rientrata hè relativamente nova. A FAA hà licenziatu 82 lanciamenti cummerciale questu annu, un aumentu significativu da l'anni precedenti. U numeru crescente di lanciamenti cummerciale hè principalmente guidatu da a cadenza di lanciamentu crescente di SpaceX. A FAA hà dumandatu un finanziamentu supplementu per mantene u ritmu cù a crescente industria spaziale cummerciale.

I prublemi principali di a FAA in a revisione di l'applicazioni di licenza sò a sicurità di u publicu, u risicu di danni à a pruprietà, i minaccii ambientali è l'implicazioni di a sicurità naziunale. Mentre ùn hè pocu cumuni per a FAA di ricusà una dumanda di licenza, i veiculi di rientrata sò sempre relativamente pocu cumuni. Solu duie cumpagnie anu ricivutu una licenza di rientrata cummerciale FAA finu à a data.

Varda è a FAA sò stati in discussioni in quantu à i piani di a cumpagnia di vultà regularmente capsule spaziali automatizate à a Terra è u so impattu potenziale nantu à u trafficu aereu cummerciale.