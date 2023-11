Capisce l'altri attraversu e so azzioni: Un aspettu chjave di a cugnizione umana cù implicazioni per l'IA

Quandu observemu l'azzioni di qualcunu, a nostra mente travaglia rapidamente per decifrare e so intenzioni. A ricerca realizata da i circadori di percepzioni in l'Università Johns Hopkins hà fattu luce nantu à cumu a ghjente pò capisce ciò chì l'altri cercanu di amparà solu fighjendu e so azzioni. Stu studiu rivoluzionariu, publicatu in a rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, hà revelatu un aspettu spessu trascuratu di a cugnizione umana, cù implicazioni significativu per u sviluppu di sistemi di intelligenza artificiale (AI).

A cuntrariu di ricunnosce l'azzioni pragmatiche, chì implicanu predichendu l'azzioni immediata di qualcunu, u studiu fucalizza nantu à "azzioni epistemichi". Queste azzioni sò realizati quandu qualchissia prova di cullà infurmazioni o amparà nantu à u so circondu. Mentre a ricerca precedente hà dimustratu chì e persone ponu identificà accuratamente l'azzioni pragmatiche, pocu era cunnisciutu di cumu percivemu è capiscenu l'azzioni epistemichi.

In una seria di esperimenti chì implicanu 500 participanti, i circadori anu dumandatu à l'individui di fighjà video di persone chì agitanu scatuli. I participanti anu sappiutu discernisce i scopi di u shaker - o per determinà u numeru di l'uggetti in a scatula o per stabilisce a forma di l'uggetti - in una materia di sicondi. Questa capacità di percepisce l'intenzioni di l'altra persona per mezu di e so azzioni hè intuitiva è notevule, mette in risaltu i prucessi cognitivi cumplessi chì a nostra mente realizanu senza sforzu.

Questi risultati anu implicazioni più larghe per u campu di u sviluppu di l'IA. Capendu cumu l'umani inferiscenu i scopi di l'altru per mezu di l'azzioni, i circadori ponu cuncepisce sistemi AI chì sò megliu equipati per interagisce è capisce u cumpurtamentu umanu. Per esempiu, un assistente di robot alimentatu da AI puderia analizà l'azzioni di u cliente è predichendu ciò chì cercanu, furnisce un serviziu più persunalizatu è efficiente.

In i studii futuri, a squadra di Johns Hopkins pensa à investigà a distinzione trà l'intentu epistemicu è l'intentu pragmaticu. Sò ancu interessati à spiegà quandu queste cumpetenze d'osservazione emergenu in u sviluppu umanu è se i mudelli di computazione ponu esse custruiti per elucidare più a relazione trà l'azzioni fisiche è l'intenzioni epistemiche.

Sta ricerca ùn solu furnisce insights preziosi nantu à a nostra cunniscenza di a cugnizione umana, ma apre ancu novi pussibulità per a tecnulugia AI in l'interpretazione efficace di l'azzioni è l'intenzioni umani. Sfruttendu sta cunniscenza, i futuri sistemi AI ponu diventà più perceptivi è abili à capisce è risponde à i bisogni è i desideri umani.

S & P

Q: Chì sò l'azzioni pragmatiche è l'azzioni epistemichi ?

L'azzioni pragmatiche si riferiscenu à l'azzioni chì implicanu predichendu l'azzioni immediata di l'individuu, mentri l'azzioni epistemichi sò realizati quandu qualchissia prova di cullà infurmazioni o amparà qualcosa nantu à u so ambiente.

Q: Cumu i circadori anu realizatu i so esperimenti?

I circadori anu dumandatu à 500 participanti per fighjà video in quale qualchissia scuzzulate una scatula. I participanti anu pussutu determinà se l'agitatore provava di calculà u numeru di l'uggetti in a scatula o a forma di l'uggetti.

Q: Chì sò l'implicazioni di sta ricerca per l'IA?

Capiscendu cumu l'omu percepiscenu è inferiscenu l'intenzioni di l'altri per mezu di l'azzioni, i sistemi AI ponu esse cuncepiti per capiscenu megliu è interagisce cù u cumpurtamentu umanu. Per esempiu, un assistente di robot puderia predichendu cù precisione ciò chì un cliente cerca in basa di e so azzioni.