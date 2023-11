I scientisti solari scopre l'aurore magnetiche nantu à e macchie solari

I scientisti solari di u New Jersey Institute of Technology Center for Solar-Terrestrial Research anu fattu una scuperta rivoluzionaria: l'aurore magnetiche nantu à e macchie di u sole. I scientisti anu osservatu scoglii radio polarizzati di longa durata chì emananu da una pezza scura nantu à u sole. Sti sbattimenti s'assumiglia à i manifestazioni aurorali vistu nantu à a Terra, cum'è l'aurore boreali. Questa scuperta ùn solu mette in luce nantu à a dinamica di l'intensi raffiche di radiu solare, ma ancu furnisce insights in grandi spots stellari oltre u nostru sistema solare.

Aurora, cunnisciuta ancu com'è Aurora Borealis è Aurora Australis, sò famosi spettaculi naturali di luce naturale chì si trovanu nantu à a Terra quandu l'attività solare interagisce cù a magnetosfera di u pianeta. In listessu modu, sti manifestazioni aurorali sò stati osservati in altri pianeti di u sistema solare è ancu in stelle distanti. L'aurore di u sole, in ogni modu, differiscenu significativamente da l'aurore di a Terra.

A squadra di scientisti crede chì l'elettroni d'alta energia intrappulati in i campi magnetichi di u sole dannu origine à stu fenomenu simile à l'aurora. A cunvergenza di i campi magnetichi in e zone più fresche è intensamente magnetiche di e macchie solari crea un ambiente favurevule per l'emissioni di electron-cyclotron maser (ECM). A cuntrariu di l'aurore di a Terra, l'emissioni di l'aurora di u sole si trovanu à frequenze assai più altu per via di u campu magneticu di a macchia solare chì hè millaie di volte più forte di a Terra.

Sorprendentemente, u timing di sti raffiche di radiu ùn pare micca esse ligatu à i flares solari. Invece, a squadra hà osservatu chì l'attività di flare sporadica in e regioni attive vicine pompa l'elettroni energetichi in loops di campu magneticu à grande scala ancorati à a macchia di u sole, chì poi alimenta l'emissioni radio ECM.

Sta scuperta hà implicazioni significativu per a nostra intelligenza di u magnetismu stella. Studiendu u cumpurtamentu solare, i scientisti ponu acquistà insights in i fenomeni magnetichi chì si verificanu intornu à altre stelle. A ricerca di a squadra, publicata in a rivista Nature Astronomy, furnisce un bloccu per studii futuri chì puderanu guidà i fisici solari à ripensà i mudelli attuali di magnetismu stella.

FAQ

Cos'è un'aurora di macchie di sole?

L'aurora di u sole hè una aurora magnetica chì si trova nantu à una zona scura di u sole cunnisciuta cum'è una macchia di u sole. Queste aurore s'assumiglia à i manifestazioni aurorali vistu nantu à a Terra, cum'è l'aurore boreali.

Cumu l'aurore di macchie solari sò diffirenti da l'aurore di a Terra?

L'aurore di macchie di u sole si trovanu à frequenze assai più altu cumparatu cù l'aurore di a Terra. Questu hè duvuta à u campu magneticu di a macchia solare chì hè millaie di volte più forte di a Terra.

Chì provoca l'aurore di macchie solari?

L'aurore di u sole sò causate da elettroni d'alta energia intrappulati in i campi magnetichi di u sole. Questi elettroni producenu emissioni di electron-cyclotron maser (ECM) quandu interagiscenu cù i campi magnetichi in e zone più fresche è intensamente magnetiche di e macchie solari.

Cumu sò l'aurore di e macchie di u sole ligati à i flares solari?

A cuntrariu di l'aurore di a Terra, u timing di l'aurore di u sole ùn hè micca ligatu à i flares solari. Invece, l'attività di flare sporadica in e regioni attive vicine pompa l'elettroni energetichi in loops di campu magneticu à grande scala ancorati à a macchia di u sole, chì poi alimenta l'emissioni radio ECM.