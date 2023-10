L'eclissi lunare parziale serà visibile in India u 28-29 ottobre 2023

Una eclissi lunare parziale hè prevista u 28-29 d'ottobre 2023, cù a fase umbrale chì principia in e prime ore di u 29. Questa eclissi serà visibile da tutte e parte di l'India versu mezzanotti. A fase umbrale di l'eclissi hè prevista per cumincià à 01:05 am IST u 29 d'ottobre è finisce à 02:24 am IST. A durata di l'eclissi serà di circa 1 ora è 19 minuti, cù una piccula magnitudine di 0.126.

Questa eclissi lunare serà visibile in parechje regioni in u mondu, cumpresu l'Oceanu Pacificu Occidentale, l'Australia, l'Asia, l'Europa, l'Africa, u Sudamerica orientali, u nordeste di l'America di u Nordu, l'Oceanu Atlanticu, l'Oceanu Indianu è l'Oceanu Pacificu Sud.

Hè impurtante di nutà chì una eclissi lunare si trova in un ghjornu di luna piena quandu a Terra si trova trà u Sole è a Luna, è i trè oggetti sò allinati. Une éclipse lunaire totale se produit lorsque toute la Lune passe sous l'ombre ombre de la Terre, tandis qu'une éclipse lunaire partielle se produit lorsque seule une partie de la Lune passe sous l'ombre de la Terre.

En Inde, la prochaine éclipse lunaire après cet événement aura lieu le 07 septembre 2025, qui sera une éclipse lunaire totale. L'ultima eclissi lunare visibile da l'India hè accaduta l'8 di nuvembre 2022, è era una eclissi tutale.

