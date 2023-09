A sonda solare Parker di a NASA osserva una potente espulsione di massa coronale

U Parker Solar Probe di a NASA hà recentemente volatu à traversu una putente eiezione di massa coronale (CME) vicinu à u Sun, chì furnisce dati preziosi nantu à cumu u plasma di u Sun interagisce cù a polvera interplanetaria. Questu CME hè unu di i più intensi mai registrati. Per a prima volta, a sonda hà osservatu l'interazzione trà CME è polveri interplanetari, mettendu in luce un fenomenu chì hè statu teorizatu duie decennii fà, ma ùn era mai statu osservatu prima.

L'analisi di e dati raccolti da a sonda durante u flythrough hè stata publicata in The Astrophysical Journal. I scientisti chì studianu u CME cunclusu chì hà sbulicatu a polvera interplanetaria finu à una distanza di circa 6 milioni di chilometri da u sole. In ogni casu, u spaziu chì hè stata pulita prestu prestu in più di polvera interplanetaria.

A camera Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) furnisce una vista di u CME mentre a nave spaziale passava per ellu. Inizialmente, a camera hà catturatu una vista pacifica di u spaziu prufondu, ma hè diventata rapidamente affollata di luce luminosa cum'è i fucili di materiale passavanu.

U Parker Solar Probe hà fattu scuperte significativu da u so lanciu in 2018. In 2021, hà fattu u so primu cuntattu direttu cù a corona di u Sun è hà studiatu u ventu sulari. Chjamatu dopu à Eugene Parker, chì teorizzò l'esistenza di u ventu solare, a sonda hà finitu u so sestu flyby di Venere in Aostu 2022 è cuntinueghja à cullà novi insights nantu à a dinamica di u Sun durante a so missione in corso.

- Parker Solar Probe di a NASA risolve un misteru longu annantu à u sole, NASA