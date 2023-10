U Parker Solar Probe Cuntinueghja à Esplora i Misteri di u Sole

A Parker Solar Probe hà fattu successu u so 17u avvicinamentu vicinu à u Sole, venendu à solu 7.26 milioni di chilometri (4.51 milioni di chilometri) da a fotosfera di u Sole. Stu successu marca l'ultime in una seria di rializazioni incredibili da a sonda, cumpresa a diventà a prima nave spaziale à vola per una eiezione di massa coronale (CME) è sopravvive.

Durante u so 13th avvicinamentu à u Sole u 5 di settembre di u 2022, a Parker Solar Probe hà passatu per un CME, cullittendu dati preziosi nantu à a velocità è a densità di l'onda di scossa. Stu CME, s'ellu hà chjappu a Terra, puderia avè causatu danni severi à i sistemi di cumunicazione è e reti di energia.

Equipatu di schermatura per prutege i so strumenti da a temperatura sin'à 1400 ° C, u Parker Solar Probe hè pensatu per studià a corona solare è l'accelerazione di u ventu solare quandu abbanduneghja u sole. I scientisti speranu di capiscenu a struttura di u sole, i campi magnetichi chì influenzanu u flussu di plasma, è u mecanismu di trasportu di particeddi energetichi emessi da u sole.

L'ejections di massa coronale sò avvenimenti putenti chì ponu avè un impattu significativu nantu à a magnetosfera di a Terra, causendu interruzioni à e cumunicazioni è e reti elettriche, è ancu producendu belli spettaculi di l'aurora boreale. Studiendu i CME, i fisici solari anu scopu di sviluppà capacità di previsione per queste tempeste solari è acquistà una visione di e forze chì li guidanu.

A missione di Parker Solar Probe hè prevista di cuntinuà finu à a mità di u 2025, cù a nave spaziale seguendu orbite ravvicinate intornu à u Sole è facendu flyby supplementari di Venere. I dati raccolti da a sonda furnisceranu insights preziosi nantu à u ventu solare è migliurà a nostra cunniscenza di i prucessi chì u propulsanu attraversu u Sistema Solare.

