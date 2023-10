Attitudini parenti versu a participazione à a ricerca genomica per i zitelli sani

Un studiu recente hà esploratu l'attitudini di i genitori versu a participazione di i so figlioli sani in a ricerca genomica è e so aspettative per u ritornu di i risultati. A ricerca hà u scopu di capiscenu l'opinioni di i genitori chì participanu à una reta di ricerca di l'assistenza primaria è avianu figlioli sani. U studiu hà realizatu interviste telefoniche semi-strutturate cù i genitori 26, analizendu e trascrizioni tematiche.

Trè temi chjave emersi da l'entrevista. U primu tema era a reciprocità, induve i genitori anu espresu una preferenza per riceve risultati medicalmente azzione, di a zitiddina cum'è un gestu reciprocu per a so participazione à a ricerca. Ancu s'aspittavanu à esse cuntattate cù u tempu per qualsiasi infurmazione supplementaria o aghjurnamenti. U sicondu tema hà esploratu l'impatti downstream di e teste genetiche. I genitori avianu speranze di benefici clinichi futuri per i so figlioli, ma anu ancu preoccupatu di u risicu di discriminazione genetica. Vulenu assicurà chì participà à a ricerca genomica ùn averebbe micca cunsequenze negative per u futuru di u so figliolu.

U terzu tema era u putere è l'empowerment. Certi parenti si sentenu capaci di participà à a ricerca genomica, postu chì li permette di piglià azzione preventiva per u so figliolu è altri membri di a famiglia. L'anu vistu cum'è una opportunità per piglià decisioni infurmate è potenzalmentu evità risichi potenziali per a salute. In ogni casu, altri parenti ùn anu esitatu à limità l'autonomia di u so zitellu participendu à a ricerca chì puderia esse scuperta cundizzioni medichi o predisposizioni genetiche.

Capisce queste attitudini è aspettative pò aiutà à informà l'approcciu centratu in i participanti à a ricerca genomica. I ricercatori ponu cunsiderà queste tensioni quandu cuncepiscenu studii per ottimisà a decisione di i genitori è a participazione mentre maximizanu l'utilità di i risultati. Inoltre, affruntà e preoccupazioni relative à a discriminazione genetica è prumove l'autonomia in a decisione pò rinfurzà ancu a vuluntà di i genitori à impegnà in a ricerca genomica cù i so figlioli sani.

Fonti:

artìculu originale: Ùn furnitu micca