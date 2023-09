I parassiti manipulanu e formiche per arrampicà i lame d'erba, i scientisti scoprenu

I scientisti di u Dipartimentu di Scienze di a Pianta è di l'Ambiente di l'Università di Copenhagen anu fattu una scuperta fascinante nantu à i flukes di fegato di lancet, un tipu di parasite. Questi flukes anu a capacità rimarchevule di cuntrullà e formiche è di fà cullà nantu à e lame d'erba, aumentendu e probabilità chì i flukes sò cunsumati da animali più grossi.

U ciculu di vita di u lancet liver flukes principia quandu i so ova sò escretati da e vacche è finiscinu in l'erba. E lumache ingeriscenu questi ova, induve si sviluppanu in larva è si riproducenu asessualmente. E lumache rispundenu à l'infestazione furmendu cisti intornu à i vermi, chì sò successivamente espulsi cum'è boli di slime. Incunnisciutu per elli, e formiche cunsuma sti boli di slime cù e larve di vermi.

Una volta in una furmica, e larve migranu à u stomacu di a furmica o u so cervellu. Quelli chì ghjunghjenu à u cervellu piglianu u cuntrollu, urdinendu à a formica di cullà una lama d'erba è afferrà. Stu cumpurtamentu faci più faciule per l'animali più grossi per ingerisce accidentalmente a formica è i so parassiti. Dintra l'ospiti finali, i vermi maturu è ponu ova in u fegatu di l'ospiti, cumpiendu u ciculu.

I ricercatori chì studianu e formiche infettate in i Foresti Bidstrup di Danimarca anu truvatu chì a temperatura hà ghjucatu un rolu significativu in u cumpurtamentu di e formiche. In i ghjorni friddi, i furmiculi stavanu nantu à l'erba, ma in i ghjorni più caldi, scendenu. Questa osservazione suggerisce chì i vermi manipulanu principarmenti e formiche durante a notte è a matina. I scuperti enfatizanu a cumplessità di u cumpurtamentu parassitariu è mette in risaltu a necessità di più ricerche in questu spaziu.

Mentre hè raru, l'omu pò esse infettatu in ocasioni da sti parassiti. In tali casi, u fegatu è i canti biliari ponu soffre di danni. In ogni casu, hè impurtante nutà chì l'omu ùn sò micca l'ospiti primariu per i flukes liver lancet.

Fonti:

- Università di Copenhague, Dipartimentu di Scienze di a pianta è di l'ambiente

- Journal d'Ecologia Cumportamentale