I ricercatori di l'Istitutu di Ricerca Kostas di l'Università di u Nordu-Est anu fattu una scuperta eccitante in u campu di i materiali chì cambianu u culore. Studiendu e proprietà uniche di i cefalopodi cum'è polpi è calamar, anu truvatu un modu per creà pittura chì cambia u culore quandu esposta à a luce. L'ingredientu chjave in questa pittura hè a xanthommatin, un tintu naturali chì si trova in i cefalopodi chì li permette di cambià i culori rapidamente in risposta à i minacce o cambiamenti di luce.

I circadori di KRI anu travagliatu per riplicà sta capacità di cambià di culore in pittura per qualchì tempu. In u passatu, anu creatu cù successu patch wearable chì cambianu u culore quandu sò esposti à u sole. Avà, anu truvatu un modu per fà u cambiamentu di culore reversibile, chì permette à u materiale di vultà à u so culore originale.

A squadra hà scupertu chì u diossidu di titaniu serve com'è cunduttore per u cambiamentu di culore. Mestendu diverse quantità di diossidu di titaniu cù xanthommatin, anu pussutu cuntrullà a velocità è l'intensità di u cambiamentu di culore. I cambiamenti ponu accade in pocu di cinque minuti è durà finu à 24 ore, secondu a durata di l'esposizione à a luce.

Questa pittura innovativa hà diverse applicazioni, chì varieghja da l'opera d'arte temporanea à u seguimentu ambientale. Pò esse usatu per creà arte chì cambia da ghjornu à ghjornu nantu à i muri interni, chì furnisce una sperienza unica per i televidenti. Inoltre, offre una alternativa ecunomica à i vernici cunvinziunali, postu chì ùn cuntene micca sustanzi chimichi dannosi chì ponu esse preghjudiziu à i pittori è à l'ambiente.

I circadori speranu di espansione u so sistema di cambiamentu di culore à altri materiali è allargate a paleta di culori oltre a gamma gialla-rossa utilizata in l'esperimentu iniziale. Anu ancu scopu di dà à l'utilizatori u cuntrollu di a velocità à quale i culori cambianu.

Questa ricerca rivoluzionaria hè stata publicata pocu tempu in Advanced Science, è apre novi pussibulità per u mondu di l'arti è i materiali ecologichi.

Fonte: Istitutu di Ricerca Kostas di l'Università di u Nordu