Un studiu recente suggerisce chì una massa massiccia di materia scura invisibile hà causatu una distorsione significativa in a forma di a nostra galaxia. Mentre i scientisti inizialmente credevanu chì a Via Lattea era un discu pianu cù dui bracci spirali, e misurazioni pigliate in u seculu passatu anu revelatu una curvatura inspiegata. La déformation se produit principalement aux bords de la galaxie, où certaines régions plongent tandis que d'autres s'évadent vers le haut, ce qui lui donne un aspect sombrero écrasé.

E simulazioni di computer cundutte da i circadori ponu avè svelatu a causa di stu fenominu. E simulazioni suggerenu un avvenimentu misteriosu chì hà disturbatu l'allineamentu di l'alone invisibile di a nostra galassia di materia scura. U studiu, publicatu in a rivista Nature Astronomy u 14 di settembre, mostra evidenza convincente chì a nostra Galassia hè avvolta in un alone di materia scura inclinata.

A materia scura hè un tipu elusive di materia chì custituisce circa 85% di a materia tutale di l'universu. Ancu s'ellu ùn interagisce micca direttamente cù a luce è ferma invisibili, i so effetti gravitazionali ponu esse osservati. A materia scura hè rispunsevuli di accelerà e stelle à velocità straordinarie mentre orbitanu i centri galattici, distorsioni a luce stellare distanti, è furmendu l'alone galatticu di a Via Lattea.

L'alone galatticu si riferisce à una vasta sfera di stelle chì flotanu cum'è foglie nantu à un stagnu di materia scura, situata oltre l'armi spirali di a Via Lattea. Investigazioni recenti chì utilizanu a nave spaziale Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea anu dimustratu chì e stelle in l'alone galatticu sò particularmente misalignate.

In un tentativu di capisce l'implicazioni di un halo stellare sbilanciatu per l'alone di materia scura, l'astrònomu anu utilizatu mudelli di computer per ricreà una galaxia ghjovana chì s'assumiglia à a Via Lattea. U mudellu include un halo di materia scura inclinatu 25 gradi relative à u discu. Dopu avè simulatu a galaxia per 5 miliardi d'anni, i circadori anu scupertu chì u so mudellu s'assumiglia à a nostra propria galassia in gran parte.

A causa daretu à u misalignamentu di l'alone di materia scura ùn hè ancu chjaru. In ogni casu, e simulazioni realizate da i circadori suggerenu chì hè prubabilmente u risultatu di una coliszione massiva, potenziale chì implica una altra galassia in collisione cù a nostra. Questa collisione puderia avè causatu l'alone di materia scura per tiltà finu à 50 gradi prima di scende lentamente à a so elevazione attuale di 20 gradi.

