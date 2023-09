L'astéroïde Bennu : la sonde OSIRIS-REx de la NASA s'approche de la livraison de l'échantillon sur Terre

A nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA hè di ritornu à a Terra cù una cullizzioni di pezzi è pezzi d'asteroide da l'asteroide Bennu. A nave spaziale hè stata lanciata in u 2016 è hà passatu l'ultimi sette anni à raccoglie mostre da l'antica pila di rubble. Bennu hà una piccula probabilità di scontru cù a Terra à a fine di u 22u seculu, per quessa chì a NASA hà cunsideratu un risicu per a sicurità è hà mandatu OSIRIS-REx in questa missione. A nave spaziale hè prevista per furnisce i campioni à u Dugway Proving Ground di u Dipartimentu di a Difesa in Utah u 24 di settembre di u 2021.

Dante Lauretta, u principale investigatore di a missione OSIRIS-REx, hà cunfirmatu chì a nave spaziale hè in bona salute è pronta per a consegna di mostra. Sessioni di pratica estensive sò state realizate per assicurà a gestione curretta di i campioni una volta ghjunghjenu à a Terra. E squadre di ricuperazione anu attraversatu diversi scenarii, cumprese a ricerca di a capsula à l'inversu o in una pozza d'acqua. U scopu hè di avè tutte e prucedure scritte per assicurà una ricuperazione liscia è riescita.

A capsula chì cuntene i campioni serà ripresa da un elicotteru è trasportata in una stanza pulita appositamente creata in l'Utah Test and Training Range. Da quì, serà trasportatu in aereo à u Johnson Space Center di a NASA in Houston, induve serà sottumessu à più analisi.

A quantità esatta di materiale d'astéroïde cullate da OSIRIS-REx hè incerta per via di un errore di misurazione. A squadra stima chì a nave spaziale hà snagged trà 5.26 à 12.34 ounces (da 149 à 350 grammi) di Bennu, superendu u requisitu di a missione di 60 grammi (2.1 ounces).

Dante Lauretta, chì hà participatu à u prughjettu OSIRIS-REx dapoi 20 anni, hà manifestatu a so eccitazione à vede infine i campioni. L'hà descrittu cum'è una sperienza surreale è una culminazione di anni di travagliu duru. L'analisi di i campioni darà insights preziosi nantu à i primi tempi di a furmazione di u sistema solare è puderia revelà indizi nantu à l'origine di a vita in a Terra.

