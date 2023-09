A sonda OSIRIS-REx di a NASA face a correzione finale di u cursu prima di rinvià un campione di asteroide à a Terra

A sonda OSIRIS-REx di a NASA hà realizatu cù successu a so ultima manuvra di currezzione di a traiettoria, purtendu un passu più vicinu à a consegna di a so mostra d'asteroide à a Terra u 24 di settembre. A sonda hà eseguitu una brevi brusgia di u mutore dumenica, risultatu in un cambiamentu di velocità di 7 pollici (17.8 centimetri) per minutu. Questa manuvra hà aghjustatu u locu di sbarcu di a capsula di campionu, movendula à u livante da quasi 8 miles (12.5 chilometri) in a zona di sbarcu predeterminata nantu à u Test and Training Range di u Dipartimentu di a Difesa.

Sta manuvra di currezzione seguitava una manuvra cruciale di u corsu di u 10 di settembre, chì hà destinatu à liberà a capsula di mostra u 24 di settembre à una altitudine di 63,000 miles (102,000 km) sopra a Terra. Attualmente, a sonda si trova à circa 1.8 milioni di miglia (2.8 milioni di km) di distanza da a Terra è si avvicina à una vitezza di circa 14,000 23,000 mph (XNUMX XNUMX kph).

A missione OSIRIS-REx, chì hè stata lanciata in settembre di u 2016 cù un budgetu di $ 1 miliardi, hè stata mandata per studià l'asteroide Bennu vicinu à a Terra. Dopu anni d'osservazione, hà cullucatu cù successu circa 8.8 once (250 grammi) di materiale da a superficia di Bennu in uttrovi 2020.

À u so ritornu à a Terra, a mostra serà consegnata à u Johnson Space Center di a NASA in Houston, induve serà curata è almacenata. Qualchidunu di i materiali di l'asteroide seranu distribuiti à i scientisti di u mondu per studià u sistema solare iniziale è u rolu potenziale di l'asteroidi ricchi di carbone cum'è Bennu in l'emergenza di a vita nantu à a Terra. I scientisti crèdenu chì questi asteroidi puderanu avè purtatu cumposti organici, blocchi di custruzzione essenziale per a vita, à a Terra attraversu l'impatti antichi.

Mentre a capsula di ritornu si dirige à a Terra, a nave spaziale principale OSIRIS-REx continuarà a so missione. Procederà versu un altru asteroide potenzialmente periculoso, Apophis, in una missione estesa chjamata OSIRIS-APEX, prevista per u 2029.

