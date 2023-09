A missione OSIRIS-REx di a NASA vicinu à a Terra cun un preziosu campione d'astéroïde

A nave spaziale OSIRIS-REx di a NASA si avvicina à a Terra cù a so preziosa carica di campioni di asteroidi. In una manuvra critica, a nave spaziale hà sparatu i so propulsori di cuntrollu di l'attitudine, aghjustendu a so velocità da 0.5 mph per assicurà un ritornu successu. Senza sta piccula correzione, a sonda è a so carica d'astéroïde avarianu mancatu a Terra.

A missione OSIRIS-REx implica a raccolta di campioni di terra è di ghiaia da l'asteroide Bennu, chì misura circa 1,650 piedi di larghezza. A nave spaziale hà cullatu apprussimatamente 8.8 ounces (250 grammi) di materiale durante a so visita à Bennu in uttrovi 2020. Questi preziosi campioni seranu mandati à a Terra in una capsula a matina di u 24 di settembre.

A capsula di ritornu hè prevista à sbarcà in una zona specifica chì misura 36 miglia per 8.5 miglia in u Utah Test and Training Range, à suduvestu di Salt Lake City. L'atterrissimu si farà circa 13 minuti dopu a liberazione di a capsula, cù a nave spaziale seguendu una velocità è un angulu precisi.

I campioni di asteroidi raccolti seranu di immensu valore per i scientifichi in u mondu sanu. Studiendu sti campioni, i circadori speranu di acquistà una visione di a furmazione è l'evoluzione di u nostru sistema sulari. Inoltre, u materiale pò mette in luce u rolu di l'asteroidi ricchi di carbone cum'è Bennu in furnisce i cumpunenti necessarii per a vita nantu à a Terra.

Attualmente, a nave spaziale OSIRIS-REx si trova à circa 4 milioni di chilometri di distanza da a Terra, viaghjendu à una vitezza di 14,000 17 mph. A squadra di a missione pò eseguisce un altru tiru di propulsore u 2029 di settembre, se ritenutu necessariu. Hè impurtante di nutà chì solu a capsula di mostra riturnerà à a Terra, mentre chì a nave spaziale cuntinuerà u so viaghju versu l'asteroide Apophis per una missione estesa, cù una ghjunta prevista in XNUMX.

Fonti:

- Postu di blog di i funzionari di a NASA l'11 di settembre

- Creditu di l'imaghjini di u Goddard Space Flight Center di a NASA: Traiettoria di ritornu à a Terra per a nave spaziale OSIRIS-REx è a capsula di mostra.