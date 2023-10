Capisce u cumportamentu di l'elettroni in i sali fusi per i reattori nucleari avanzati

I ricercatori di u Laboratoriu Naziunale di Oak Ridge di u Dipartimentu di l'Energia è l'Università di l'Iowa anu fattu un prugressu significativu per capiscenu cumu l'elettroni interagiscenu cù i sali fusi in i reattori nucleari avanzati. Simulendu computazionalmente l'intruduzioni di un elettrone eccessiva in u salinu di cloruru di zincu fusu, i scientisti anu pussutu identificà trè stati chì l'elettrone pò assume.

In u primu scenariu, l'elettrone diventa parte di un radicali molekulari chì comprende dui ioni di zincu. In u sicondu scenariu, l'elettrone si localizza nantu à un solu ionu di zincu. In u terzu scenariu, l'elettrone hè delocalizatu è spargugliatu diffusamente nantu à parechji ioni sali. Questi risultati sò cruciali per predichendu l'impattu di a radiazione nantu à u rendiment di i reattori alimentati da u sali.

I reattori di sali fusi sò cunsiderati cum'è un prughjettu potenziale per e future centrali nucleari. Dunque, capisce cumu i sali fusi reagiscenu à a radiazione alta hè di primura impurtante. I circadori anu u scopu di mette in luce u cumpurtamentu di l'elettrone in cuntattu cù l'ioni chì custituiscenu un sali fusu.

Mentre chì u studiu ùn risponde micca à tutte e dumande, furnisce un puntu di partenza cruciale per più investigazioni in l'interazzione trà l'elettroni è i sali fusi. I circadori crèdenu ancu chì e trè spezie identificate formate da l'elettroni in u cortu termini puderanu potenzialmente reagisce per furmà più cumplessi per periodi più longu.

U studiu, intitulatu "Sò i Sali Molten à Alta Temperature Reattivi cù Elettroni Excess? Casu di ZnCl2 ", hè statu publicatu in The Journal of Physical Chemistry B. Hè statu sceltu cum'è una scelta di editori ACS, chì indica u so potenziale per un largu interessu publicu.

Sta ricerca hè stata realizata cum'è parte di u DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) guidatu da Brookhaven National Laboratory. U gruppu di ricerca prughjetta di cuntinuà à studià l'effetti di a radiazione nantu à altri sistemi di sali. A so ricerca computazionale hè stata realizata in strutture di l'utilizatori DOE, cumprese l'ambiente di calculu è di dati per a scienza in u Laboratoriu Naziunale di Oak Ridge è u Centru di Computing Scientificu di Ricerca Energetica Naziunale in u Laboratoriu Naziunale di Lawrence Berkeley.

Capisce u cumpurtamentu di l'elettroni in i sali fusi hè cruciale per l'avanzamentu di i reattori di sali fusi. Aiuta à assicurà a sicurità è l'efficienza di questi reattori, chì sò cunsiderate una opzione promettente per a futura generazione di energia nucleare.

