L'Orionid Meteor Show: Un avvenimentu celestiale spettaculare

A piovana di meteoriti Orionid, descritta da a NASA cum'è una di e più belle piova di l'annu, hè ghjunta à u piccu in i ghjorni à vene. Cunnisciuti per a so luminosità è a so rapidità, i meteori di l'Orionidi viaghjanu à 148,000 miglia per ora o 41 miglia per seconda. Arcuni di sti meteori lascianu treni brillanti fatti di detriti, aghjunghjendu à u splendore di a visualizazione celeste.

Sicondu a NASA, i meteori seranu inquadrati da alcune di e stelle più brillanti in u celu di notte, chì furnisce un sfondate spettaculare per l'osservatori. A duscia principia u 26 di settembre è cuntinueghja finu à u 22 di nuvembre, ma u piccu hè previstu u 21 d'ottobre. Duranti stu tempu, i telespettatori in u celu senza luna ponu aspittà di vede circa 23 meteori per ora.

A pioggia di meteoriti Orionid si trova annu quandu a Terra passa per una zona di u spaziu pienu di detriti da a Cometa Halley. Stu detritu, custituitu di particeddi di polvera da a cometa, hè rispunsevuli di e strisce di luce vistu cum'è meteori quandu si scontranu cù l'atmosfera di a Terra.

Per osservà a pioggia di meteoriti Orionid, hè megliu truvà un locu luntanu da e fonti di luce. Ci vole circa 30 minuti per l'ochji per adattà à a bughjura, chì permettenu una visibilità megliu di i meteori. In l'emisferu nordu, stendu nantu à a spalle cù i vostri pedi rivolti à u sudueste hè cunsigliatu, mentre chì in l'emisferu miridiunali, puntate i vostri pedi à u nordeste hè cunsigliatu.

Localizà a custellazione di l'Orione, da quale a pioggia di meteorite deriva u so nome, guidà l'osservatori à u puntu radiante in u celu. In ogni casu, per una vista più spettaculare, hè megliu guardà almenu 45 à 90 gradi di distanza da Orione, perchè questu farà chì i meteori pareanu più longu è più impressiunanti.

Dopu à uttrovi, l'amatori di l'astronumia ponu aspittà à a pioggia di meteoriti Leonid in Novembre. I Leonidi, causati da i detriti da a cometa Tempel-Tuttle, si sovrapponenu brevemente cù l'Orionidi prima di culminà u 18 di nuvembre.

A bellezza di a pioggia di meteoriti si trova in a maraviglia di tistimunià l'uggetti celesti chì interagiscenu cù l'atmosfera di a Terra. Serve cum'è un ricordu di a vastità è a magnificenza di u nostru universu. Allora, marcate i vostri calendari è preparate per esse stunatu da u splendore di a pioggia di meteoriti Orionid!

Pioggia di meteoriti di l'Orionidi : una piovana di meteoriti annuali chì si trova quandu a Terra passa per a traccia di detriti lasciata da a Cometa di Halley.

Halley's Comet: Una famosa cometa periodica chì dura circa 76 anni per orbita u sole.

Puntu radiante: U puntu in u celu da quale i meteori in una pioggia di meteorite parenu urigginari.

