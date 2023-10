Preparate per l'Orionid Meteor Show

I Skygazers sò in un trattatu stu mese cum'è a pioggia annuale di meteoriti Orionid righjunghji u so piccu. Questu avvenimentu celeste, chì pruduce finu à 25 meteori per ora, hè stallatu per abbaglià i stargazers u sabbatu notte è à e prime ore di dumenica. L'Orionidi sò particularmente spiciali perchè i meteori sò in realtà frammenti di a Cometa di Halley, cunnisciuta cum'è Cometa 1P/Halley.

A Cometa di Halley hè una famosa cometa chì pò esse vistu solu da a Terra ogni 75 à 76 anni. In ogni casu, a pioggia di meteoriti Orionid furnisce l'uppurtunità per a ghjente di tistimunià un pezzu di a storia di sta cometa annantu à una basa annuale. Cume a Cometa di Halley orbita u sole, lascia una traccia di detriti in u so percorsu. Quandu a Terra passa per questu detritu, entra in a nostra atmosfera à velocità incredibili.

U duttore Minjae Kim, un cumpagnu di ricerca in l'Università di Warwick, spiega chì a pioggia di meteorite Orionid si faci trà u 2 d'uttobre è u 7 di nuvembre, cù u so piccu chì succede in a notte di u 20 à u 22 d'ottobre. dopu à e date di punta. Questa doccia ùn hè micca solu cunnisciuta per a so bellezza, ma ancu per a so cunnessione cù a Cometa di Halley.

Per assistisce à a pioggia di meteoriti Orionid, tuttu ciò chì avete bisognu hè un celu chjaru, pacienza è un locu luntanu da a contaminazione luminosa. I meteori seranu visibili à l'occhiu nudu in tutte e parte di u celu, facendu un avvenimentu visibile in u mondu. Sè vo site in l'emisferu nordu o miridiunali, pudete gode di stu spettaculu celeste finu à u 7 di nuvembre.

Allora, se avete mancatu l'"avvenimentu una volta in a vita" di vede a Cometa di Halley, ùn vi preoccupate micca. A pioggia di meteoriti Orionid offre una opportunità unica di tistimunià i detriti lasciati da sta famosa cometa è indulge in a bellezza di u celu di notte.

- Nina Massey, Corrispondente di Scienza di PA