Preparate per l'Orionid Meteor Show stu weekend

Ùn mancate micca a spettaculare pioggia di meteoriti Orionid chì succede stu weekend. A pioggia hè prevista à u piccu à 8 pm ET dumenica, ma i meteori visibili si strisciaranu in u celu per tuttu u weekend à un ritmu di 10 à 20 per ora. U megliu tempu per vede un meteoru serà in l'ora di a matina, quandu u radiante, o u puntu induve i meteori parenu urigginari, hè à u so più altu.

Per avè a megliu chance di avvistà un meteoru, i sperti suggerenu di andà fora per almenu 10 à 20 minuti prima di vede l'astri per lascià i vostri ochji adatti à a poca luce. Hè ancu ideale per truvà un locu luntanu da a contaminazione luminosa cù una vista chjara di u celu scuru.

A pioggia di meteoriti Orionid hè causata da i detriti da a Cometa Halley, una di e comete più famose. Mentre chì a cometa ùn serà micca visibile finu à u 2061, lascia una traccia di detriti chì a Terra passa ogni annu, risultatu in l'Orionidi. I grani di polvera da u cometa viaghjanu rapidamente è vaporizzanu quandu entranu in l'atmosfera, creendu strisce brillanti vistu cum'è meteori. L'Orionidi sò cunnisciuti per a so luminosità è u muvimentu veloce.

Dopu à u piccu di l'Orionidi, ci sò ancu cinque altre piogge di meteorite per catturà quist'annu, cumprese i Tauridi Meridionali, Tauridi di u Nordu, Leonidi, Geminidi è Ursidi. De plus, il reste trois pleines lunes en 2023 - la lune du chasseur, la lune du castor et la lune froide.

Stu weekend hè l'uppurtunità perfetta per tistimunià a bellezza di l'universu è maravigliate di e meraviglie celesti sopra. Ùn mancate micca a pioggia di meteoriti Orionid, una mostra abbagliante chì ci ricorda l'antichi origini di u nostru sistema solare.

