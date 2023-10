Preparate per l'espectaculare Pioggia di Meteori Orionid Stu Weekend

Sè vo circate un spettaculu celeste abbagliante, ùn vi scurdate di guardà stu weekend per vede a pioggia di meteoriti Orionid. A piovana hè prevista à u piccu à 8 pm ET dumenica, ma i meteori visibili ponu esse veduti strisciate in u celu per tuttu u weekend, cù un ritmu di 10 à 20 meteori per ora. Stu avvene astronomicu pò esse tistimuniatu da ogni parte di u mondu durante a notte.

Per maximizà e vostre probabilità di spotting un meteoru, hè cunsigliatu per esse fora in prima ore di a matina. U radiante, chì hè u puntu induve i meteori parenu urigginari, serà à u più altu versu 2 am in ogni fusu orariu. In ogni casu, u duttore Ashley King, un investigatore di scienza planetaria cù u Museu di Storia Naturale in Londra, suggerisce chì i meteori cumincianu à apparisce appena si scurisce.

Un fattore da cunsiderà hè a fase di a luna durante questu avvenimentu. Stu weekend, a luna serà in a so prima fase di quartu è si mette versu mezzanotti. Sicondu l'American Meteor Society, a luminosità di a luna pò interferiscenu ligeramente cù a visibilità di i meteori. King cunsiglia di aspittà chì a luna si mette per e cundizioni ottimali di vista. Ancu s'è vo site in una cità cù a contaminazione luminosa, avete ancu esse capace di vede uni pochi di meteori cù un pocu di pacienza.

A pioggia di meteoriti Orionid si trova annu quandu a Terra passa per i detriti lasciati da a Cometa Halley. Quandu i frammenti entranu in l'atmosfera di a Terra, creanu strisce brillanti di luce in u celu. Questa pioggia di meteoriti hè chjamatu dopu à a custellazione di l'Orione, da induve i meteori parevanu radiate.

Ùn mancate micca sta opportunità per assistisce à a bella mostra di i fuochi d'artificiu di a natura. Truvate un locu scuru luntanu da e luci di a cità, rilassate è gode di u spettaculu fascinante creatu da a pioggia di meteoriti Orionid.

